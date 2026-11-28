"Балтика" Калининград - "Ахмат" Грозный: известны стартовые составы на матч 16 тура чемпионата России.

Сегодня, 28 ноября, калининградская "Балтика" примет на домашнем стадионе грозненский "Ахмат" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. На данный момент команда Андрея Талалаева занимает восьмое место в турнирной таблице с 20 набранными очками, грозненцы располагаются на 11 строчке с 17 баллами в своем активе.