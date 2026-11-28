Временно исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Олег Кузьмин выиграл свои первые четыре матча в чемпионате России. Таким образом, он повторил достижение Станислава Черчесова ("Спартак", 2007), Андре Виллаш-Боаша ("Зенит", 2014) и Роберто Манчини ("Зенит", 2017).
Сегодня, 28 ноября, казанский "Рубин" одержал победу над "Акроном" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0. На данный момент "Рубин" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе.
Источник: телеграм-канал Opta Sports.
Кузьмин повторил достижение Черчесова и Манчини в РПЛ
Наставник "Рубина" Олег Кузьмин повторил достижение Черчесова, Манчини и Виллаш-Боаша.
Фото: ФК "Рубин"