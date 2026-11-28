Убеждены, только вместе сможем сохранить праздничную атмосферу Игры, достойную нашего великого клуба и новой современной арены имени легендарного Эдуарда Стрельцова. Футбол — это игра, которая должна объединять, а не разделять, - говорится в официальном сообщении клуба.
Вчера, 27 ноября, московское "Торпедо" принимало на домашнем стадионе "СКА-Хабаровск" в матче 20 тура Первой Лиги - хозяева одержали победу со счетом 2:0.
В конце первого тайма болельщики столичного клуба направились к гостевой трибуне, где и произошла массовая драка. Погасить конфликт удалось благодаря вмешательству правоохранительных органов, некоторым болельщикам понадобилась медицинская помощь.