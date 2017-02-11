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СМИ: Григория Суркиса могут уволить из исполкома УЕФА

Украина может лишиться своего представителя в исполкоме УЕФА. Вчера в Ньоне исполнительный комитет организации единогласно одобрил ряд административных реформ, предложенных президентом европейского футбольного союза Александером Чеферином.

В частности, был ограничен максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА тремя сроками по четыре года – 12 лет в общей сложности.

У Григория Суркис, который является членом исполкома УЕФА с 2004 года, общий срок полномочий вскоре составит 13 лет. Следовательно, решение об отставке Суркиса может быть принято уже 5 апреля на конгрессе УЕФА, который пройдет в Хельсинки.

Сегодня.ua
Теги: Суркис
Сегодня, 02:44
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