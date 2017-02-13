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Павел Могилевец отказался продлевать контракт с "Зенитом"

Полузащитник "Зенита" Павел Могилевец хочет покинуть питерский клуб. Футболист отказался от подписания нового контракта, информирует "Спорт день за днем".

По информации издания, хавбек пока рассматривает только один вариант - "Ростов", за который он выступал в прошлом сезоне. Нынешнее соглашение Могилевца истекает в конце нынешнего сезона.
Теги: Могилевец
Сегодня, 09:58
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