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Источник: Иван Новосельцев может вернуться в "Ростов"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев может вернуться в "Ростов" на правах аренды до конца нынешнего сезона, информирует "АБН" со ссылкой на источник, близкий к сине-бело-голубым.

Сообщается, что футболист готов перейти в "Ростов" для получения игровой практики и подготовки к Кубку Конфедераций. По информации источника, главный тренер "Зенита" Мирча Луческу не рассматривает Новосельцева в качестве игрока основного состава команды.
Теги: Зенит Новосельцев Ростов
Сегодня, 15:26
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(2)
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Беги Ваня назад, беги без оглядки
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Новосельцев..мой любимый персонаж smile
Регистрация: 14.12.2011
№9 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 15:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
Цитата: Manowar
Вот шаболда ! laughing


"Шлюберокомандочка"

занесите это слово в лексикон Питерского футбола)))

Ок бро, "Шлюберокомандочка" - красненькие Москвичи с пяточком на груди, злобные и глупые
Регистрация: 22.08.2007
№8 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 15:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Разве Черчесов его рассматривает как игрока сборной?)))нах это днище не нужно)


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№7 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 15:37) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Красиво рыжий с шаманом Зину развели.
Регистрация: 19.10.2008
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 15:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manowar
Вот шаболда ! laughing


"Шлюберокомандочка"

занесите это слово в лексикон Питерского футбола)))


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
летом - Молло в Крылья, Лунев - в Арсенал или где он там был в Уфе ?

Лунев в Уфу,Иванович на пенсию))
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 15:32) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Ростов»
Зина окуевшая ! Наберёт игроков , они у неё выспятся , а потом по домам разгоняет ! Вот шаболда ! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:32) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ааа,вот это чудо...Развод по Туркменски.Красавчик Бикиеч!!!!!!!Помню его еще у нас в Смоленском Кристалле,с его временем связаны самые большие успехи...Отличный тренер!Еще и лохов развел.снимаю шляпу.
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:29) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
правильно,лохов нужно учить joy
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:29) #
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  •  (7)
online

laughing

летом - Молло в Крылья, Лунев - в Арсенал или где он там был в Уфе ?
Регистрация: 9.09.2016
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