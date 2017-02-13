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Источник: Иван Новосельцев может вернуться в "Ростов"
Защитник "Зенита" Иван Новосельцев может вернуться в "Ростов" на правах аренды до конца нынешнего сезона, информирует "АБН" со ссылкой на источник, близкий к сине-бело-голубым.
Сообщается, что футболист готов перейти в "Ростов" для получения игровой практики и подготовки к Кубку Конфедераций. По информации источника, главный тренер "Зенита" Мирча Луческу не рассматривает Новосельцева в качестве игрока основного состава команды.
Сообщается, что футболист готов перейти в "Ростов" для получения игровой практики и подготовки к Кубку Конфедераций. По информации источника, главный тренер "Зенита" Мирча Луческу не рассматривает Новосельцева в качестве игрока основного состава команды.
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