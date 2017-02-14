Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Дмитрий Комбаров: я вообще не читаю всех этих экспертов

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прокомментировал слова экс-наставника "СКА-Хабаровска" Александра Григоряна.

Специалист после матча 1/16 финала Кубка России с красно-белыми (1:0) заявил, что строил атаку через фланг Комбарова, потому что тот систематически теряется в обороне.

"Да я много от кого это слышал. Но отвечу так: комфортно себя чувствую в обороне.

Да и вообще не читаю всех этих экспертов. Пишут они, пишут, а ты смотришь иногда и думаешь – что это вообще за бред?", - цитирует Комбарова "Чемпионат".
Теги: Комбаров Д. Спартак Григорян
Сегодня, 11:51
Напечатать
8
(6)
№8 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Имхо Комбарову лучше слева в атаке и навесы делать на Зе луиша и Адриано.Пользы больше.Как защитник крайний он не особо...


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№7 Написал: Motivation (Сегодня, 13:48) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
вместо сатириков


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№6 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 12:43) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Да он по ходу совсем читать не умеет.
Регистрация: 27.07.2013
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:42) #
  • +1
  •  (3)

Это мелочи. Главное что джикия вполне может сдвинуть бокетти,уж очень медленный он
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:18) #
  • +2
  •  (10)

Теперь не потеряется - сдвинется ближе к атаке - все будет норм
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:10) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно, нах. всех этих "эксертов" ...

Слушать надо тренера, и делать так, как он говорит.

+++


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 12:06) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Это правильно, Дима. Слушать или читать этих .... смысла нет. Слушать надо тренера, и делать так, как он говорит. Иначе будет бардак.
Регистрация: 27.04.2009
№1 Написал: fits (Сегодня, 12:04) #
  • -3
  •  (9)
online

Да и вообще не читаю всех этих экспертов. Пишут они, пишут, а ты смотришь иногда и думаешь – что это вообще за бред?", - цитирует Комбарова "Чемпионат".

Сам себе противоречит...
А зачем ему читать, считать деньги умеет и ладно...
Регистрация: 6.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.