Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

СМИ: брестское "Динамо" предложило контракт Кевину Кураньи

Брестское "Динамо" предложило контракт форварду Кевину Кураньи и ждет от него ответа, сообщила пресс-атташе клуба Ольга Хижинкова.

"Турецкий сбор команды завершился. Кевин уехал, но мы находимся с ним в контакте. Свое предложение мы озвучили и ждем Кевина в Бресте.

В качестве гостя или в качестве игрока - это уже зависит от планов самого Кевина. Его намерения мы комментировать не можем", - цитирует Хижинкову ТАСС.
Теги: Кураньи
Сегодня, 03:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.