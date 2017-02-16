Дик Адвокат: я недоволен, но дома мы играем лучше (видео)

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат остался недоволен игрой своей команды в 1-м тайме матча с «Ростовом» (0:1), но рассчитывает исправить положение дел в ответной игре.







– Насколько Вас устраивает результат и игра команды, не создавшей моментов?



– Я недоволен. В 1-м тайме «Краснодар» играл лучше, чаще создавал голевые моменты. Не все игроки хорошо вошли в игру. Во 2-м тайме мы улучшили качество, но нам не везло, мы не смогли распорядиться голевыми моментами. Счётом я недоволен, но в целом выиграть в гостях у «Краснодара» достаточно тяжело.



– Удивил ли Вас «Краснодар» игрой на флангах или ещё чем-то?



– Нет, мы пристально наблюдали за «Краснодаром», особенно на сборах в Испании. У них много хороших игроков, прекрасный стадион, где была одержана победа над «Зенитом», поэтому мы можем жить с этим результатом дальше, но качество игры перед ответным матчем нам необходимо наладить.



– На одной из пресс-конференций Вас спросили, имеет ли первостепенное значение Лига Европы, учитывая 4-ю позицию в чемпионате. Какой из турниров для Вас важнее?



– Вы, журналисты, сами решите, победа в каком из турниров для вас важнее. Быть успешными и там, и там – не совсем реалистично.



– Если Лига Европы для Вас важна, почему команда так не впечатляюще сыграла?



– Во-первых, это была игра в гостях против достаточно сильной команды. Но дома мы играем лучше и обыгрываем дома сильные команды. Во-вторых, не все игроки сегодня смогли сыграть и не все находятся в лучшей форме.



Rusfootball.info