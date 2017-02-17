Жулиано: мы должны проанализировать то, что сегодня произошло

Полузащитник "Зенита" Жулиано прокомментировал поражение в Брюсселе в рамках 1/16 финала Лиги Европы.— Не лучший матч для нас. Мы контролировали какие-то промежутки игры, но "Андерлехт" нас превзошел. Сперва они забили быстрый мяч, вынудив нас отыгрываться, а затем реализовали контратаку. Мы пытались показать свои лучшие качества, к сожалению, не сумели добиться нужного результата. Должны проанализировать то, что сегодня произошло, и дома бороться за выход в 1/8 финала.— Да, конечно. Они сумели забить дважды, и, что более важно, не пропустили. Мы должны верить в свои силы. "Зенит" силен дома, особенно с нашей поддержкой, и мы покажем свои лучшие качества на "Петровском".