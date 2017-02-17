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Жулиано: мы должны проанализировать то, что сегодня произошло

Полузащитник "Зенита" Жулиано прокомментировал поражение в Брюсселе в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

— Не лучший матч для нас. Мы контролировали какие-то промежутки игры, но "Андерлехт" нас превзошел. Сперва они забили быстрый мяч, вынудив нас отыгрываться, а затем реализовали контратаку. Мы пытались показать свои лучшие качества, к сожалению, не сумели добиться нужного результата. Должны проанализировать то, что сегодня произошло, и дома бороться за выход в 1/8 финала.

— 2:0 — это большое преимущество?

— Да, конечно. Они сумели забить дважды, и, что более важно, не пропустили. Мы должны верить в свои силы. "Зенит" силен дома, особенно с нашей поддержкой, и мы покажем свои лучшие качества на "Петровском".

ФК "Зенит"
Теги: Жулиано Зенит
Сегодня, 02:57
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