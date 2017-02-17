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Александр Бубнов: "Зениту" повезло, что не случилось разгрома

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Андерлехтом" (0:2).

"Румынский тренер в центре обороны остановился на связке Кришито - Нету. Уже говорил, но повторюсь, что, по мне, они не выглядят надежно. Большинство атак бельгийцев развивалось именно через центр. Впрочем, и на флангах было далеко не в порядке.

В первом голе виноват Бранислав Иванович. В этом не может быть сомнений. Ничего сложного не было. Он просто зевнул. Ачимпонг, который еще несколько лет назад играл в чемпионате Таиланда, делал вчерашним вечером все, что хотел. Во втором случае к голу привел обрез Кокорина.

У "Зенита" потрясающий подбор футболистов в атаке, но они не сыграны. Команда уделяла недостаточно внимания этому компоненту в межсезонье. В товарищеских встречах они много контролировали мяч, но мало обостряли. Луческу в отличие от Бердыева не готовился конкретно к этому матчу, а постоянно тасовал состав, менял схему в поисках лучшего сочетания. В первом тайме "Зенит" смотрелся вообще невнятно, во втором - лучше, но все равно не так, как должно быть.

Провалились Кокорин, Жулиано, Дзюба… Группа атаки выглядела очень невыразительно, нерешенными остались проблемы в обороне. Ивановича, возможно, лучше было бы оставить на скамейке. Молло, который остался вне заявки на Лигу Европы, выглядел бы предпочтительнее Кокорина… Вопросов много, но не буду же я подсказывать Луческу. Скажу лишь, что к нему есть много вопросов по поводу работы в межсезонье.

"Зениту" повезло, что не случилось разгрома. С 0:2 отыграться реально, но для этого нужно сыграть надежно в обороне. Я очень сомневаюсь, что петербуржцам удастся это сделать", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Зенит
Сегодня, 15:44
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18
(1)
№18 Написал: junga Сочи (Сегодня, 17:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manowar
Цитата: Chilavert
о, если вылетим, я не расстроюсь. Главное выиграть чемп.

Зачем ? Что-бы жидко обосраться в ЛЧ ? А дома на вас ещё ведро блевотины вылили ?! Это мазохизм какой-то !


Ну мы то положим в ЛЧ не обосремся, и не надейся, а вот текущий претендент это будет позорище на всю европу, что с успехом доказали киприоты


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№17 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: karfagen
вероятно команда не в форме и ЛУческу мог делать ставку на старт в рпл


Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», который состоится 16 февраля в Бельгии.

«Групповой этап мы провели на высочайшем уровне. Первый матч значительно повлиял на нашу судьбу в этом турнире или как минимум в группе. Мы получили стимул. После 70 минут мы проигрывали 0:3, но совершили чудо и победили — 4:3. Это придало нам мотивацию. После этого многое стало получаться само собой. Сейчас в Лиге Европы наступила пора решающих поединков. Теперь будет сложнее. Впереди важное и напряжённое противостояние с „Андерлехтом“. Мы хотим выиграть и пройти как можно дальше.

Как можем обыграть соперника? Пока я не могу детально говорить об этом, чтобы не лишить нас преимущества. Скажу лишь, что у нас много информации по этой команде. Мы знаем, как они играют. Обязательно проанализируем их сильные стороны, чтобы понять, как им противостоять. Слабые стороны мы тоже изучим, пользуясь советами нашего тренера. Мы хорошо подготовимся психологически.

По первым ощущениям, матч должен получиться результативным, но мы надеемся не пропустить, потому что у нас команда, которая много забивает, но не слишком много пропускает», — цитирует Жулиано пресс-служба УЕФА.
Регистрация: 1.02.2017
№16 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вчерашняя игра, это и есть разгром для зенита.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№15 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 16:35) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
вероятно команда не в форме и ЛУческу мог делать ставку на старт в рпл
все же чемпионат он не выигрывал, а Спартак слишком близко
и чемпионат остается в приоритете
иначе такой бардак сложно пояснить


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№14 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 16:27) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Chilavert
о, если вылетим, я не расстроюсь. Главное выиграть чемп.

Зачем ? Что-бы жидко обосраться в ЛЧ ? А дома на вас ещё ведро блевотины вылили ?! Это мазохизм какой-то ! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№13 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Жубы выбили... Теперь "осторожно, во дворе злая собака, зубов нет, зато отсасывает насмерть!"

smile
Регистрация: 1.02.2017
№12 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:24) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Chilavert
Да, что говорить? Ачеампонгили нас по полной. rage Посмотрим что будет в Питере.
А если серьёзно, - то, если вылетим, я не расстроюсь. Главное выиграть чемп.

В чемпе с такой игрой тоже будет сложно..

Цитата: Sewer 79
Цитата: Саня1589
да какой там. что зенит должен показать, чтобы отскочить с 0:2?

Андерлехт, команда, которая по зубам любому клубу из первой десятки, включая Зенит.
В победе в домашней игре не сомневаюсь, вот проход в следующий раунд под вопросом.

Андерлехт очень неплохо выглядел,зря ты так про первую десятку,Вы уж очень недооцениваете соперников,читаю коменты зенитчиков и все как один про "порвем в Питере"не говорите гоп и не будьте самоуверены!
Регистрация: 3.11.2016
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:18) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Chilavert
Да, что говорить? Ачеампонгили нас по полной. rage Посмотрим что будет в Питере.
А если серьёзно, - то, если вылетим, я не расстроюсь. Главное выиграть чемп.

т.е. выполнить Минские соглашения?..ты случаем не " виттиля"?

проиграть можно сильнейшему.....а тут БЕЗВОЛИЕ в игре....и "капитан" не помог..ибо дерево...без Халка...
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: Motivation (Сегодня, 16:17) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Табор был. Просто натуральный цыганский табор. Одни "айнене" голосят, вторые монистами трясут, Иванович милостыню уже выпросил - жизнь удалась. Помимо того, что полностью отсутствовала команда, да и подбор зажравшихся мажоров, которым на поле скучно - умиляет. Четко видно было, как привыкла зина играть. Даже комментатор, убитый на всю башню голубой дятел, отмечал не раз, что судья НЕ ВЕДЕТСЯ НА СИМУЛЯЦИИ!!! СИМУЛЯЦИИ! И опять беспредельное хамство - не только по фолам грубым и тупым, но и например кинутый на последних минутах в голову лежащему сопернику мяч. Кидал Данни, и за это его предупредил судья.
Вчера они играли так, как привыкли в карманном чемпе. Но там это не прокатывает, та нет второго регламента для рукопожатых!!! Поэтому жаль, что разгрома не случилось - со всех сторон заслужили!
Цитата: golden Axe
и зачем дело встало?))

Жубы выбили... Теперь "осторожно, во дворе злая собака, зубов нет, зато отсасывает насмерть!"


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№9 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 16:14) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Невозможно за неделю так сильно изменить позорную и отвратительную игру в лучшую сторону,чтобы этого хватило отыграть два мяча. Шансов почти нет. Такое ощущение что в команде играют люди которые только перед матчем первый раз друг друга увидели.Никакой сыгранности ,и никакая,просто нулевая атака.
Регистрация: 15.06.2016
№8 Написал: Chilavert Петроград (Сегодня, 16:13) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Да, что говорить? Ачеампонгили нас по полной. rage Посмотрим что будет в Питере.
А если серьёзно, - то, если вылетим, я не расстроюсь. Главное выиграть чемп.


--------------------
Нет команд которых я ненавижу. А есть команды, которых не за что любить.
Уже есть одна.
Регистрация: 1.09.2013
№7 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 16:12) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Вот, питерцы, когда вы взяли Дзюбу, думали, что в сказку попали? Сокровище, епт.
Это полено. Было поленом, им и останется. Халк попадал по нему под нужным углом. Ушел и всё, сам он своей башкой бьет куда угодно, только не в ворота.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№6 Написал: junga Сочи (Сегодня, 16:05) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Саня1589
да какой там. что зенит должен показать, чтобы отскочить с 0:2?


Все очень просто, сыграть как ПСЖ против Барсы и растоптать Андерлехт с его чпокипонгами. Исполнители есть но вот настрой нужен сумасшедший). Или как Ростов, мне кажется ребята посмотрели ПСЖ и сыграли так же


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:00) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Андерлехт, команда, которая по зубам любому клубу из первой десятки, включая Зенит.

и зачем дело встало?))
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 15:59) #
  • +1
  •  (5)
online

Отскочили


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Классный футбол продемонстрировал Зенит.Можно сказать чемпионский.Приятно до блевотины.
Регистрация: 24.11.2016
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Саня1589
да какой там. что зенит должен показать, чтобы отскочить с 0:2?

Андерлехт, команда, которая по зубам любому клубу из первой десятки, включая Зенит.
В победе в домашней игре не сомневаюсь, вот проход в следующий раунд под вопросом.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 15:52) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
"Великий Деревянный" Дзюба. Как всегда на нуле. Надо возвращать Халка. А то без него Дзюба не знает что делать,куда бежать.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 15:49) #
  • +2
  •  (2)

да какой там. что зенит должен показать, чтобы отскочить с 0:2?
Регистрация: 27.01.2017
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