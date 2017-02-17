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Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
Александр Бубнов: "Зениту" повезло, что не случилось разгрома
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Андерлехтом" (0:2).
"Румынский тренер в центре обороны остановился на связке Кришито - Нету. Уже говорил, но повторюсь, что, по мне, они не выглядят надежно. Большинство атак бельгийцев развивалось именно через центр. Впрочем, и на флангах было далеко не в порядке.
В первом голе виноват Бранислав Иванович. В этом не может быть сомнений. Ничего сложного не было. Он просто зевнул. Ачимпонг, который еще несколько лет назад играл в чемпионате Таиланда, делал вчерашним вечером все, что хотел. Во втором случае к голу привел обрез Кокорина.
У "Зенита" потрясающий подбор футболистов в атаке, но они не сыграны. Команда уделяла недостаточно внимания этому компоненту в межсезонье. В товарищеских встречах они много контролировали мяч, но мало обостряли. Луческу в отличие от Бердыева не готовился конкретно к этому матчу, а постоянно тасовал состав, менял схему в поисках лучшего сочетания. В первом тайме "Зенит" смотрелся вообще невнятно, во втором - лучше, но все равно не так, как должно быть.
Провалились Кокорин, Жулиано, Дзюба… Группа атаки выглядела очень невыразительно, нерешенными остались проблемы в обороне. Ивановича, возможно, лучше было бы оставить на скамейке. Молло, который остался вне заявки на Лигу Европы, выглядел бы предпочтительнее Кокорина… Вопросов много, но не буду же я подсказывать Луческу. Скажу лишь, что к нему есть много вопросов по поводу работы в межсезонье.
"Зениту" повезло, что не случилось разгрома. С 0:2 отыграться реально, но для этого нужно сыграть надежно в обороне. Я очень сомневаюсь, что петербуржцам удастся это сделать", - цитирует Бубнова "Sportbox".
"Румынский тренер в центре обороны остановился на связке Кришито - Нету. Уже говорил, но повторюсь, что, по мне, они не выглядят надежно. Большинство атак бельгийцев развивалось именно через центр. Впрочем, и на флангах было далеко не в порядке.
В первом голе виноват Бранислав Иванович. В этом не может быть сомнений. Ничего сложного не было. Он просто зевнул. Ачимпонг, который еще несколько лет назад играл в чемпионате Таиланда, делал вчерашним вечером все, что хотел. Во втором случае к голу привел обрез Кокорина.
У "Зенита" потрясающий подбор футболистов в атаке, но они не сыграны. Команда уделяла недостаточно внимания этому компоненту в межсезонье. В товарищеских встречах они много контролировали мяч, но мало обостряли. Луческу в отличие от Бердыева не готовился конкретно к этому матчу, а постоянно тасовал состав, менял схему в поисках лучшего сочетания. В первом тайме "Зенит" смотрелся вообще невнятно, во втором - лучше, но все равно не так, как должно быть.
Провалились Кокорин, Жулиано, Дзюба… Группа атаки выглядела очень невыразительно, нерешенными остались проблемы в обороне. Ивановича, возможно, лучше было бы оставить на скамейке. Молло, который остался вне заявки на Лигу Европы, выглядел бы предпочтительнее Кокорина… Вопросов много, но не буду же я подсказывать Луческу. Скажу лишь, что к нему есть много вопросов по поводу работы в межсезонье.
"Зениту" повезло, что не случилось разгрома. С 0:2 отыграться реально, но для этого нужно сыграть надежно в обороне. Я очень сомневаюсь, что петербуржцам удастся это сделать", - цитирует Бубнова "Sportbox".
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