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Нико Ковач: мы вообще не вступили в игру

Главный тренер "Айнтрахта" Нико Ковач прокомментировал поражение своей команды в матче против "Ингольштадта" (0:2) в двадцать первом туре Бундеслиги.

"Мы вообще не вступили в игру. У нас было слишком много маленьких комбинаций, которые так и не получили развития. Нам не удалось организованно сыграть в обороне. В воскресенье команду ожидает тренировка", - приводит его слова Kicker.
Теги: Айнтрахт Ингольштадт 04
Сегодня, 11:00
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