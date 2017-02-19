Нико Ковач: мы вообще не вступили в игру

Главный тренер "Айнтрахта" Нико Ковач прокомментировал поражение своей команды в матче против "Ингольштадта" (0:2) в двадцать первом туре Бундеслиги.



"Мы вообще не вступили в игру. У нас было слишком много маленьких комбинаций, которые так и не получили развития. Нам не удалось организованно сыграть в обороне. В воскресенье команду ожидает тренировка", - приводит его слова Kicker.