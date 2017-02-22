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Олег Терёхин: Если «Фенербахче» навяжет быструю игру – «Краснодару» будет тяжело

Олег Терёхин: Если «Фенербахче» навяжет быструю игру – «Краснодару» будет тяжело Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо», «Кубани», «Терека» и сборной России Олег Терёхин в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы «Фенербахче» - «Краснодар»

- От первого матча «Фенербахче» я, конечно, ожидал большего. Но они не впечатлили. Думаю что в ответной встрече будет совсем другой футбол: турецкая команда будет атаковать, свои трибуны их погонят вперёд.

Главное чтобы «Краснодар» не пропустил быстрый мяч. Если пропустят в первые 10-15 минут – им дальше будет тяжело отыгрываться. Дело в том что по первому матчу Смолов выглядел так, что он далёк от лучших кондиций. Он ещё не набрал оптимальную форму. А кроме него впереди у «Краснодара» сейчас и играть особо не кому.

- Всё-же это Смолов в неоптимальной форме, или же Нойштедтер сыграл хорошо, и по-сути индивидуально?

- Я уже говорил что Нойштедтер вообще не успевал за ним. Даже при том что Смолов сейчас в непонятном состоянии, Нойштедтер мне по первой игре вообще не понравился: он еле ходил по полю, еле перебирал ногами. «Краснодар» несколько раз хорошо выходил по центру, и покати Смолов на Подберёзкина – «Краснодар» бы, скорее всего, забил второй мяч. Не думаю что Роман Нойштедтер какой-то суперзащитник.

- Перед первой игрой Адвокат говорил что Ван Перси остался готовиться ко второй встрече, а у «Краснодара» сможет выйти на поле Гранквист. Насколько серьёзны эти изменения в составах?

- Ван Перси и Гранквист это два ключевых игрока. Гранквист очень поможет своей команде, тем более что они играют на выезде. Это определяющий игрок, также как и Ван Перси в атаке у «Фенербахче».

Конечно-же, для нас было бы хорошо чтобы Ван Перси сегодня не играл: это футболист хорошего уровня, который может что-то придумать и забить.

- Насколько сложный предстоит матч для «Краснодара»?

- Будет тяжело. «Краснодар» ещё не набрал физических кондиций, и им будет тяжело вкатываться в игру. По крайней мере нынешние их кондиции не такие какие хотелось бы видеть. Команда ещё не на 100% готова к чемпионату, ещё не готова долго держать свой темп.
Если сегодня «Фенербахче» навяжет им быстрый темп, скоростную игру – это будет тяжело для «Краснодара».
Теги: Фенербахче Краснодар Смолов Нойштедтер Терехин
Сегодня, 14:23
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