Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Дик Адвокат: не называйте Смолова суперзвездой

Бывший наставник сборной России, рулевой "Фенербахче" Дик Адвокат призвал журналистов не называть форварда "Краснодара" Федора Смолова суперзвездой.

Напомним, краснодарцы по сумме двух матчей выбили турецкий клуб из Лиги Европы, а Федор Смолов забил гол в Стамбуле.

"Не нужно называть Смолова суперзвездой. Он хороший игрок, большой талант - такой же, как и Кокорин.

Повторюсь - он не суперзвезда, но хороший игрок. Если бы он был суперзвездой, то не играл бы за "Краснодар", и не играл бы, например, за "Фенербахче", - передает слова Адвоката ТАСС.
Теги: Адвокат Краснодар Смолов
Сегодня, 00:47
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: imaginary (Сегодня, 01:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
если бы он был как Кокорин, то сидел бы на лавке в Краснодаре
Регистрация: 7.02.2010
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ох сейчаст тут жопу порвёт адвокаат своим высказыванием.
хотя по большому счету он абсолютно прав.


--------------------
Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Антон Кирилов (Сегодня, 00:51) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
как КОКОРИН???? за чем так жёстко то? неужели так на него зол)))
Регистрация: 25.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.