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Дик Адвокат: "Краснодар" был лучше нас - и в первом матче, и во втором

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат прокомментировал встречу с "Краснодаром" и вылет турецкой команды из Лиги Европы.

"Можно придумать много причин поражения, много сценариев написать: может, у них лучше тренер, может, лучше игроки. Но как бы то ни было, они были лучше нас - и в первом матче, и во втором. "Краснодар" показал, что есть команда, которая сильнее нашей

Я очень расстроен. И наши игроки тоже. Мы очень переживаем, болельщики тоже, но на этом нельзя зацикливаться, нужно двигаться дальше. Такого рода ситуации бывают у многих. Например, "Барселона" недавно поиграла 0:4.

Поверьте, мы не думаем, что находимся на пике силы — нам, безусловно, есть в чем прибавлять и к чему стремиться. Если мы займем второе место в чемпионате Турции и выиграем Кубок страны, то думаю, этот сезон можно будет признать успешным. То, что мы вылетели из Лиги Европы - это не конец", - передает слова Адвоката ТАСС.
Теги: Адвокат Краснодар Фенербахче
Сегодня, 02:44
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