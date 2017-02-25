"Ростов" продлил контракт с Саидом Эзатолахи (фото)

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Вчера 23:40
"Факел" обыграл "Чертаново" в финале Кубка ФНЛ (1)
"Факел" обыграл "Чертаново" в финале Кубка ФНЛ (1)
Вчера 23:34
"Нант" нанес поражение "Дижону"
"Нант" нанес поражение "Дижону"
Вчера 23:33
"Динамо" расторгло контракт со Станиславом Драгуном (1)
"Динамо" расторгло контракт со Станиславом Драгуном (1)
Вчера 23:23
"Оренбург" подписал Дениса Поповича
"Оренбург" подписал Дениса Поповича
Вчера 22:34
"Спартак" внес в заявку на сезон Самбу, Сакалу и Сильвануса (9)
"Спартак" внес в заявку на сезон Самбу, Сакалу и Сильвануса (9)
Вчера 21:31
Олег Терехин: Лоськов может выйти на 15 минут, пробить 2 штрафных и принести очки «Локомотиву» (2)
Олег Терехин: Лоськов может выйти на 15 минут, пробить 2 штрафных и принести очки «Локомотиву» (2)
Вчера 21:26
Клаудио Раньери: моя мечта умерла (16)
Клаудио Раньери: моя мечта умерла (16)
Вчера 21:14
СМИ: Павел Могилевец перейдет в "Ростов" (9)
СМИ: Павел Могилевец перейдет в "Ростов" (9)
Вчера 21:05
"Зенит" официально объявил об уходе шестерых футболистов (4)
"Зенит" официально объявил об уходе шестерых футболистов (4)
Вчера 20:41
Ари уже сегодня может заключить контракт с "Локомотивом" (1)
Ари уже сегодня может заключить контракт с "Локомотивом" (1)
Вчера 20:22
"Амкар" прибыл в Турцию на заключительный сбор
"Амкар" прибыл в Турцию на заключительный сбор
Вчера 19:43
РФС: матч "Урал" - "Краснодар" пройдет в Краснодаре (7)
РФС: матч "Урал" - "Краснодар" пройдет в Краснодаре (7)
Вчера 19:33
Кубок ФНЛ. "Енисей" занял третье место (1)
Кубок ФНЛ. "Енисей" занял третье место (1)
Вчера 19:18
Янник Боли прибыл в расположение "Далянь Ифан"
Янник Боли прибыл в расположение "Далянь Ифан"
Вчера 18:47
Сергей Балахнин: Моуринью и Бердыев - абсолютно разные люди, сравнения здесь неуместны (1)
Сергей Балахнин: Моуринью и Бердыев - абсолютно разные люди, сравнения здесь неуместны (1)
Вчера 18:37
Кубковый матч "Урал" - "Краснодар" может быть перенесен из Екатеринбурга в Краснодар (1)
Кубковый матч "Урал" - "Краснодар" может быть перенесен из Екатеринбурга в Краснодар (1)
"Ростов" продлил контракт с Саидом Эзатолахи (фото)
"Ростов" подписал новый контракт с полузащитником Саидом Эзатолахи сроком на 2,5 года, сообщается на официальном сайте желто-синих.
Напомним, иранский футболист в последний день трансферного окна был отдан в махачкалинский "Анжи" на правах аренды до конца текущего сезона.
Напомним, иранский футболист в последний день трансферного окна был отдан в махачкалинский "Анжи" на правах аренды до конца текущего сезона.
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