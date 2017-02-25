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"Ростов" продлил контракт с Саидом Эзатолахи (фото)

"Ростов" подписал новый контракт с полузащитником Саидом Эзатолахи сроком на 2,5 года, сообщается на официальном сайте желто-синих.

Напомним, иранский футболист в последний день трансферного окна был отдан в махачкалинский "Анжи" на правах аренды до конца текущего сезона.

Теги: Ростов Эзатолахи
Сегодня, 03:16
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