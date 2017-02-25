Витиньо: мечтаю сыграть за ЦСКА против "Зенита"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
12:28
Анатолий Тимощук: я в "Зените"? В России могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт (7)
Анатолий Тимощук: я в "Зените"? В России могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт (7)
12:22
Английкий трофей, «Рома» в Милане, «Барса» в Мадриде и другие матчи аномально насыщенных европейских выходных (1)
Английкий трофей, «Рома» в Милане, «Барса» в Мадриде и другие матчи аномально насыщенных европейских выходных (1)
12:21
Александр Кержаков: нравится должность спортивного директора, импонирует работа Мончи в "Севилье" (2)
Александр Кержаков: нравится должность спортивного директора, импонирует работа Мончи в "Севилье" (2)
10:39
Андрей Канчельскис: "Манчестер Юнайтед" поймет, что такое играть против организованной команды (3)
Андрей Канчельскис: "Манчестер Юнайтед" поймет, что такое играть против организованной команды (3)
02:58
"Локомотиву" придется заплатить 500 тысяч евро, чтобы Ари смог сыграть против "Краснодара" (1)
"Локомотиву" придется заплатить 500 тысяч евро, чтобы Ари смог сыграть против "Краснодара" (1)
Вчера 23:40
"Факел" обыграл "Чертаново" в финале Кубка ФНЛ (1)
"Факел" обыграл "Чертаново" в финале Кубка ФНЛ (1)
Вчера 23:34
"Нант" нанес поражение "Дижону"
"Нант" нанес поражение "Дижону"
Вчера 23:33
"Динамо" расторгло контракт со Станиславом Драгуном (2)
"Динамо" расторгло контракт со Станиславом Драгуном (2)
Вчера 23:23
"Оренбург" подписал Дениса Поповича
"Оренбург" подписал Дениса Поповича
Вчера 23:14
Виталий Дьяков внесен в заявку московского "Динамо" (1)
Виталий Дьяков внесен в заявку московского "Динамо" (1)
Вчера 23:03
Артём Делькин на правах аренды перешёл в "Тамбов" (1)
Артём Делькин на правах аренды перешёл в "Тамбов" (1)
Витиньо: мечтаю сыграть за ЦСКА против "Зенита"
Бразильский нападающий Витиньо, который зимой вернулся в ЦСКА после двух лет в аренде, рассказал, что с нетерпением ждет старта весенней части сезона.
— Сезон возобновляется сложнейшим поединком с питерским "Зенитом". Чего ждёшь от этого матча?
— Без сомнения, это будет очень большой и очень важный матч. Он определит наши дальнейшие ожидания от сезона. Игра с точки зрения борьбы в чемпионате будет ключевой. Без сомнения, мы к ней подойдём в полной боевой готовности. Что касается меня, я сделаю всё возможное, чтобы быть в строю. Ведь я приехал, чтобы помогать ПФК ЦСКА добиваться самых высоких мест в таблице, становиться чемпионами. Мечтаю сыграть в этом матче. Стараюсь усиленно работать и залечивать последствия травмы, чтобы быть в полной боевой готовности и своими действиями помочь одержать победу в этой игре.
— Есть один очень большой фактор, наш новый дом, Арена ЦСКА. Ты пока там не был, но наверняка видел, как он строился. Предвкушаешь ли свой визит туда?
— Безумно мечтаю побывать на этом стадионе! Я там ещё не был, но отслеживал через Инстаграм все процессы стройки, прекрасно знаю, как стадион выглядит. Это великолепный дом. Хочу начать выступать там, чтобы он по-настоящему стал моим домом, чтобы Арена ЦСКА стала для меня успешной.
ПФК ЦСКА
— Сезон возобновляется сложнейшим поединком с питерским "Зенитом". Чего ждёшь от этого матча?
— Без сомнения, это будет очень большой и очень важный матч. Он определит наши дальнейшие ожидания от сезона. Игра с точки зрения борьбы в чемпионате будет ключевой. Без сомнения, мы к ней подойдём в полной боевой готовности. Что касается меня, я сделаю всё возможное, чтобы быть в строю. Ведь я приехал, чтобы помогать ПФК ЦСКА добиваться самых высоких мест в таблице, становиться чемпионами. Мечтаю сыграть в этом матче. Стараюсь усиленно работать и залечивать последствия травмы, чтобы быть в полной боевой готовности и своими действиями помочь одержать победу в этой игре.
— Есть один очень большой фактор, наш новый дом, Арена ЦСКА. Ты пока там не был, но наверняка видел, как он строился. Предвкушаешь ли свой визит туда?
— Безумно мечтаю побывать на этом стадионе! Я там ещё не был, но отслеживал через Инстаграм все процессы стройки, прекрасно знаю, как стадион выглядит. Это великолепный дом. Хочу начать выступать там, чтобы он по-настоящему стал моим домом, чтобы Арена ЦСКА стала для меня успешной.
ПФК ЦСКА
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.