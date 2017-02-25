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Витиньо: мечтаю сыграть за ЦСКА против "Зенита"

Бразильский нападающий Витиньо, который зимой вернулся в ЦСКА после двух лет в аренде, рассказал, что с нетерпением ждет старта весенней части сезона.

— Сезон возобновляется сложнейшим поединком с питерским "Зенитом". Чего ждёшь от этого матча?

— Без сомнения, это будет очень большой и очень важный матч. Он определит наши дальнейшие ожидания от сезона. Игра с точки зрения борьбы в чемпионате будет ключевой. Без сомнения, мы к ней подойдём в полной боевой готовности. Что касается меня, я сделаю всё возможное, чтобы быть в строю. Ведь я приехал, чтобы помогать ПФК ЦСКА добиваться самых высоких мест в таблице, становиться чемпионами. Мечтаю сыграть в этом матче. Стараюсь усиленно работать и залечивать последствия травмы, чтобы быть в полной боевой готовности и своими действиями помочь одержать победу в этой игре.

— Есть один очень большой фактор, наш новый дом, Арена ЦСКА. Ты пока там не был, но наверняка видел, как он строился. Предвкушаешь ли свой визит туда?

— Безумно мечтаю побывать на этом стадионе! Я там ещё не был, но отслеживал через Инстаграм все процессы стройки, прекрасно знаю, как стадион выглядит. Это великолепный дом. Хочу начать выступать там, чтобы он по-настоящему стал моим домом, чтобы Арена ЦСКА стала для меня успешной.

ПФК ЦСКА
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 11:40
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№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мы тоже)Считай тогда Цска без атаки играть будет,еще пожалуйста ходящего пехом Ионова и вообще круть)


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:40) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А где же фраза " Тренер меня за руку по полю водит....."
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:10) #
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Главное Витя не ссы. И всё у тебя получится. Станешь вторым Вагнером.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кто придумывает такие заголовки? Мечта - это верх жизненных ожиданий. Ему что, после игры с "Зенитом" больше в жизни ничего не надо?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Показывай хорошую игру на предсезонке, и играй в основном составе.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
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