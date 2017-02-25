Сборная Бразилии в июне сыграет с Австралией

Сборная Бразилии 13 июня в Мельбурне сыграет товарищеский матч с Австралией, информирует AP.



Через четыре дня "пентакампеоны" сыграют в том же городе с Аргентиной. Для Австралии же поединок против бразильцев станет последним перед Кубком конфедераций-2017.