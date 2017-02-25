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12:28
Анатолий Тимощук: я в "Зените"? В России могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт (8)
Анатолий Тимощук: я в "Зените"? В России могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт (8)
12:22
Английский трофей, «Рома» в Милане, «Барса» в Мадриде и другие матчи аномально насыщенных европейских выходных (2)
Английский трофей, «Рома» в Милане, «Барса» в Мадриде и другие матчи аномально насыщенных европейских выходных (2)
12:21
Александр Кержаков: нравится должность спортивного директора, импонирует работа Мончи в "Севилье" (2)
Александр Кержаков: нравится должность спортивного директора, импонирует работа Мончи в "Севилье" (2)
10:39
Андрей Канчельскис: "Манчестер Юнайтед" поймет, что такое играть против организованной команды (3)
Андрей Канчельскис: "Манчестер Юнайтед" поймет, что такое играть против организованной команды (3)
02:58
"Локомотиву" придется заплатить 500 тысяч евро, чтобы Ари смог сыграть против "Краснодара" (1)
"Локомотиву" придется заплатить 500 тысяч евро, чтобы Ари смог сыграть против "Краснодара" (1)
Сборная Бразилии в июне сыграет с Австралией
Сборная Бразилии 13 июня в Мельбурне сыграет товарищеский матч с Австралией, информирует AP.
Через четыре дня "пентакампеоны" сыграют в том же городе с Аргентиной. Для Австралии же поединок против бразильцев станет последним перед Кубком конфедераций-2017.
Через четыре дня "пентакампеоны" сыграют в том же городе с Аргентиной. Для Австралии же поединок против бразильцев станет последним перед Кубком конфедераций-2017.
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