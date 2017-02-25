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Зинедин Зидан: Бэйл восстановился от травмы и сможет сыграть с "Вильярреалом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан накануне матча 24-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" рассказал о состоянии здоровья полузащитника Гарета Бэйла.

"Бэйл провёл несколько тренировок с командой и полностью восстановился после травмы. Он сможет нам помочь в предстоящей игре", — цитирует Зидана официальный сайт "Реала".
Теги: Зидан Бэйл Реал Вильярреал
Сегодня, 18:05
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