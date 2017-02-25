Зинедин Зидан: Бэйл восстановился от травмы и сможет сыграть с "Вильярреалом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан накануне матча 24-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" рассказал о состоянии здоровья полузащитника Гарета Бэйла.



"Бэйл провёл несколько тренировок с командой и полностью восстановился после травмы. Он сможет нам помочь в предстоящей игре", — цитирует Зидана официальный сайт "Реала".