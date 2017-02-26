"Ингольштадт 04" на своем поле проиграл мёнхенгладбахской "Боруссии"

В матче 25-го тура чемпионата Германии "Ингольштадт 04" на своём поле проиграл мёнхенгладбахской "Боруссии".



Чемпионат Германии



22 тур



"Ингольштадт 04" - "Боруссия" М 0:2



Голы: Штиндль, 60, Хан, 90+1



"Ингольштадт 04": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер, Брежери, Тиссеран (Киттель, 72), Матип, Юнг (Рожер, 46), Коэн, Моралес, Гросс (Хинтерзер, 78), Лескано



"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Штробль (Дахуд, 61), Крамер, Хофман, Джонсон, Штиндль (Раффаэл, 87), Дрмич (Хан, 80)



Предупреждения: Юнг, 23, Тиссеран, 63