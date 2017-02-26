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Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
"Ингольштадт 04" на своем поле проиграл мёнхенгладбахской "Боруссии"
В матче 25-го тура чемпионата Германии "Ингольштадт 04" на своём поле проиграл мёнхенгладбахской "Боруссии".
Чемпионат Германии
22 тур
"Ингольштадт 04" - "Боруссия" М 0:2
Голы: Штиндль, 60, Хан, 90+1
"Ингольштадт 04": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер, Брежери, Тиссеран (Киттель, 72), Матип, Юнг (Рожер, 46), Коэн, Моралес, Гросс (Хинтерзер, 78), Лескано
"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Штробль (Дахуд, 61), Крамер, Хофман, Джонсон, Штиндль (Раффаэл, 87), Дрмич (Хан, 80)
Предупреждения: Юнг, 23, Тиссеран, 63
Чемпионат Германии
22 тур
"Ингольштадт 04" - "Боруссия" М 0:2
Голы: Штиндль, 60, Хан, 90+1
"Ингольштадт 04": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер, Брежери, Тиссеран (Киттель, 72), Матип, Юнг (Рожер, 46), Коэн, Моралес, Гросс (Хинтерзер, 78), Лескано
"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Штробль (Дахуд, 61), Крамер, Хофман, Джонсон, Штиндль (Раффаэл, 87), Дрмич (Хан, 80)
Предупреждения: Юнг, 23, Тиссеран, 63
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