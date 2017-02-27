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Георгий Черданцев: "Рома" прямо очень хорошая

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев высказался о победе "Ромы" в матче 26-го тура первенства Италии с "Интером" (3:1).

"Какой же крутой тренер работал в чемпионате России! Я имею ввиду Спаллетти. "Рома" прямо очень хорошая", – написал Черданцев.

После 26 туров "Рома" занимает второе место в таблице и отстает от "Ювентуса" на 7 очков.
Теги: Черданцев Рома
Сегодня, 01:47
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