Артем Фидлер: не понимаю, какой был смысл переносить игру из Екатеринбурга

Полузащитник "Урала" Артем Фидлер после победы над "Краснодаром" в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка России пообщался с журналистами.



- Проигрывали 0:3, отыгрались, выиграли по пенальти. Главное, чтобы в дальнейшем все было супер и это сыграло хорошую роль в чемпионате.



- "Уралу" психологически эта победа многое даст?



- Думаю, у нас итак в принципе хороший коллектив. Мы это сегодня доказали. Что будет в дальнейшем, то не хочу заглядывать... У нас все будет хорошо и мы не будем заморачиваться.



- Что поменялось в игре после перерыва? Можете какой-то ключевой момент определить?



- Это секретная информация. Мы поменяли чуть игру, посмотрели как действует команда и чуть-чуть перестроились. Свои моменты реализовали.



- Сегодня "Краснодар" проиграл или "Урал" вырвал победу?



- Сложный вопрос. Думаю, и "Урал" выиграл, и "Краснодар" проиграл. Нет однозначного ответа. Думаю, скорее "Урал" выиграл. Мы перестроились более грамотно и видно было, что в первом тайме соперник через центр поля выходили, во втором тайме у них не получалось это.



- Много ли нервов потратили футболисты во время обсуждения того, где команда будет играть? Были разные варианты, в итоге в Краснодаре. Как это могло повлиять в психологическом отношении?



- Если честно, не понимаю, какой смысл... Нас там перевели на новую систему, строят манеж, а мы не играем. Мы играем для зрителей своих. Хочу сказать, что сегодня бы очень много зрителей в Екатеринбурге пришло бы в манеж и посмотрело игру. Мы тоже прекрасно понимали, когда не разрешили играть в манеже, что ехать в Тюмень, где -13 температура... Там ни зрителей, ни футбола... Думаю, абсолютно верное решение приняло руководство клуба. Мы вместе советовались. Здесь хорошая погода, хорошее поле. Все условия.



- Вы в двух матчах от еврокубков находитесь. Вы верите в то, что вам удалось сегодня сделать, особенно уползти отсюда с 0:3?



- В смысле уползти?



- "Краснодар" мало кого упускал с такого...



- Уползти неверное слово. Мы просто переиграли их во втором тайме вот и все. Если не верить в победу, то зачем тогда играть? Думаю, тогда нет смысла вообще выходить на поле.



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