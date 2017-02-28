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Артем Фидлер: не понимаю, какой был смысл переносить игру из Екатеринбурга
Полузащитник "Урала" Артем Фидлер после победы над "Краснодаром" в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка России пообщался с журналистами.
- Проигрывали 0:3, отыгрались, выиграли по пенальти. Главное, чтобы в дальнейшем все было супер и это сыграло хорошую роль в чемпионате.
- "Уралу" психологически эта победа многое даст?
- Думаю, у нас итак в принципе хороший коллектив. Мы это сегодня доказали. Что будет в дальнейшем, то не хочу заглядывать... У нас все будет хорошо и мы не будем заморачиваться.
- Что поменялось в игре после перерыва? Можете какой-то ключевой момент определить?
- Это секретная информация. Мы поменяли чуть игру, посмотрели как действует команда и чуть-чуть перестроились. Свои моменты реализовали.
- Сегодня "Краснодар" проиграл или "Урал" вырвал победу?
- Сложный вопрос. Думаю, и "Урал" выиграл, и "Краснодар" проиграл. Нет однозначного ответа. Думаю, скорее "Урал" выиграл. Мы перестроились более грамотно и видно было, что в первом тайме соперник через центр поля выходили, во втором тайме у них не получалось это.
- Много ли нервов потратили футболисты во время обсуждения того, где команда будет играть? Были разные варианты, в итоге в Краснодаре. Как это могло повлиять в психологическом отношении?
- Если честно, не понимаю, какой смысл... Нас там перевели на новую систему, строят манеж, а мы не играем. Мы играем для зрителей своих. Хочу сказать, что сегодня бы очень много зрителей в Екатеринбурге пришло бы в манеж и посмотрело игру. Мы тоже прекрасно понимали, когда не разрешили играть в манеже, что ехать в Тюмень, где -13 температура... Там ни зрителей, ни футбола... Думаю, абсолютно верное решение приняло руководство клуба. Мы вместе советовались. Здесь хорошая погода, хорошее поле. Все условия.
- Вы в двух матчах от еврокубков находитесь. Вы верите в то, что вам удалось сегодня сделать, особенно уползти отсюда с 0:3?
- В смысле уползти?
- "Краснодар" мало кого упускал с такого...
- Уползти неверное слово. Мы просто переиграли их во втором тайме вот и все. Если не верить в победу, то зачем тогда играть? Думаю, тогда нет смысла вообще выходить на поле.
Rusfootball.info
- Проигрывали 0:3, отыгрались, выиграли по пенальти. Главное, чтобы в дальнейшем все было супер и это сыграло хорошую роль в чемпионате.
- "Уралу" психологически эта победа многое даст?
- Думаю, у нас итак в принципе хороший коллектив. Мы это сегодня доказали. Что будет в дальнейшем, то не хочу заглядывать... У нас все будет хорошо и мы не будем заморачиваться.
- Что поменялось в игре после перерыва? Можете какой-то ключевой момент определить?
- Это секретная информация. Мы поменяли чуть игру, посмотрели как действует команда и чуть-чуть перестроились. Свои моменты реализовали.
- Сегодня "Краснодар" проиграл или "Урал" вырвал победу?
- Сложный вопрос. Думаю, и "Урал" выиграл, и "Краснодар" проиграл. Нет однозначного ответа. Думаю, скорее "Урал" выиграл. Мы перестроились более грамотно и видно было, что в первом тайме соперник через центр поля выходили, во втором тайме у них не получалось это.
- Много ли нервов потратили футболисты во время обсуждения того, где команда будет играть? Были разные варианты, в итоге в Краснодаре. Как это могло повлиять в психологическом отношении?
- Если честно, не понимаю, какой смысл... Нас там перевели на новую систему, строят манеж, а мы не играем. Мы играем для зрителей своих. Хочу сказать, что сегодня бы очень много зрителей в Екатеринбурге пришло бы в манеж и посмотрело игру. Мы тоже прекрасно понимали, когда не разрешили играть в манеже, что ехать в Тюмень, где -13 температура... Там ни зрителей, ни футбола... Думаю, абсолютно верное решение приняло руководство клуба. Мы вместе советовались. Здесь хорошая погода, хорошее поле. Все условия.
- Вы в двух матчах от еврокубков находитесь. Вы верите в то, что вам удалось сегодня сделать, особенно уползти отсюда с 0:3?
- В смысле уползти?
- "Краснодар" мало кого упускал с такого...
- Уползти неверное слово. Мы просто переиграли их во втором тайме вот и все. Если не верить в победу, то зачем тогда играть? Думаю, тогда нет смысла вообще выходить на поле.
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