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01:01
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Анатолий Бышовец: в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Рубин", хотя шансы есть и у "Урала"
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Хосеп Гвардиола: Энрике, спасибо за все, что ты сделал в моем клубе
Экс-главный тренер "Барселоны", возглавляющий "Манчестер Сити", Хосеп Гвардиола прокомментировал решение Луиса Энрике покинуть каталонский клуб по окончании сезона.
"Как болельщику "Барселоны", мне грустно от того, что мы будем скучать по идеальному тренеру для команды. Три года под его руководством "Барселона" показывала невероятный футбол. Спасибо за все, что ты сделал за эти три года в моем клубе", - заявил Гвардиола.
Советский спорт
"Как болельщику "Барселоны", мне грустно от того, что мы будем скучать по идеальному тренеру для команды. Три года под его руководством "Барселона" показывала невероятный футбол. Спасибо за все, что ты сделал за эти три года в моем клубе", - заявил Гвардиола.
Советский спорт
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