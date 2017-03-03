Фернандо Торрес: надеюсь, что смогу вернуться в строй в ближайшее время

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче чемпионата Испании с "Депортиво" (1:1), сообщил, что его жизнь и здоровье не находятся под угрозой.



"Спасибо всем за поддержку. Эпизод лишь со стороны показался страшным. Надеюсь, что смогу вернуться в строй в ближайшее время", - написал Торрес в твиттере.