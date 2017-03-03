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Неймар пожелал Торресу скорейшего выздоровления

Нападающий "Барселоны" Неймар пожелал скорейшего выздоровления нападающему "Атлетико" Фернандо Торресу, который получил травму головы в матче с "Депортиво" и потерял сознание.

"Поправляйся скорее, Фернандо Торрес", - написал Неймар в твиттере.
Теги: Неймар Торрес Атлетико Барселона
Сегодня, 17:21
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