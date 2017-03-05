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Осужденный за убийство вратарь Бруно получил предложения от 10 клубов

Бывший вратарь "Фламенго" Бруно, осуждённый за организацию убийства своей любовницы, вышел на свободу и находится в поисках нового клуба, сообщает Goal.

В 2013 году Бруно был приговорён к 22 годам лишения свободы за организацию убийства в 2010 году Элизы Самудио, тело которой было расчленено и скормлено собаке футболиста. 32-летний игрок пробыл в заключении семь лет и был выпущен на свободу.

По словам агента футболиста, в Бруно заинтересованы по меньшей мере 10 клубов. В течение 10 дней он подпишет с одним из них контракт.
Теги: Фламенго
Сегодня, 09:06
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№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 09:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну мы знаем, кто любит покупать вратарей... Непойми откуда smile Если этот хоть немного похож на датского... stuck_out_tongue_winking_eye


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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