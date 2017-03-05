Осужденный за убийство вратарь Бруно получил предложения от 10 клубов

Бывший вратарь "Фламенго" Бруно, осуждённый за организацию убийства своей любовницы, вышел на свободу и находится в поисках нового клуба, сообщает Goal.



В 2013 году Бруно был приговорён к 22 годам лишения свободы за организацию убийства в 2010 году Элизы Самудио, тело которой было расчленено и скормлено собаке футболиста. 32-летний игрок пробыл в заключении семь лет и был выпущен на свободу.



По словам агента футболиста, в Бруно заинтересованы по меньшей мере 10 клубов. В течение 10 дней он подпишет с одним из них контракт.