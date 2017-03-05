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Станислав Крицюк: чемпионские амбиции "Спартака"? У нас много таких команд

Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк дал комментарий по игре его команды против московского "Спартака".

– По горячим следам кажется, что счет по игре, – заявил игрок. – Мы бились до конца, хотели выиграть.

– Можно ли сказать, что "Спартак" действительно команда с чемпионскими амбициями?
– Я могу сказать, что хорошая команда. А чемпионские амбиции? Не знаю, у нас много таких команд. Финальный этап сезона покажет.

– Успеваете восстанавливаться между большим количеством матчей?
– Ну, для этого тренируемся и работаем. Должны уже привыкнуть, ведь это не первые недели у нас такие.

– Какое настроение в раздевалке после игры?
– Хотелось, конечно, выиграть. Но неплохо, что не проиграли. Бились до конца. Тем более, что у нас травмированных много, и хотелось бы, чтобы они быстрее вернулись в строй.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Крицюк Спартак Краснодар
Сегодня, 21:47
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5
(1)
№5 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
Цитата: patriot
Крысюк разочаровал до крайности, пропускает, всё, шо летит!!! На выходах вообще не играет, или играет, но неуверенно.

первый гол на нём, это точно...не был этот удар со штрафного неберущимся

накуй он правый угол защищал? когда там стенка была?
Регистрация: 20.10.2012
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: patriot
Крысюк разочаровал до крайности, пропускает, всё, шо летит!!! На выходах вообще не играет, или играет, но неуверенно.

первый гол на нём, это точно...не был этот удар со штрафного неберущимся


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сколько играем с Краснодаром, все футболисты друг о друге с уважением говорят. только Крысюк вечно высокомерно носом воротит. смотри, друг, это мы - болелы между собой можем друг над другом стебаться. наша болельщица судьба друг с друга стружку снимать. но когда так к своим коллегам относишься - и обраточка прилететь может.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№2 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Крысюк разочаровал до крайности, пропускает, всё, шо летит!!! На выходах вообще не играет, или играет, но неуверенно.


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№1 Написал: висмар рф 06 (Сегодня, 21:51) #
  • -7
  •  (11)
online

Опустил ... на землю


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Вперёд, красно-зелёные! - Мы стать должны чемпионами!
Регистрация: 7.10.2007
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