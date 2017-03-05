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Станислав Крицюк: чемпионские амбиции "Спартака"? У нас много таких команд
Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк дал комментарий по игре его команды против московского "Спартака".
– По горячим следам кажется, что счет по игре, – заявил игрок. – Мы бились до конца, хотели выиграть.
– Можно ли сказать, что "Спартак" действительно команда с чемпионскими амбициями?
– Я могу сказать, что хорошая команда. А чемпионские амбиции? Не знаю, у нас много таких команд. Финальный этап сезона покажет.
– Успеваете восстанавливаться между большим количеством матчей?
– Ну, для этого тренируемся и работаем. Должны уже привыкнуть, ведь это не первые недели у нас такие.
– Какое настроение в раздевалке после игры?
– Хотелось, конечно, выиграть. Но неплохо, что не проиграли. Бились до конца. Тем более, что у нас травмированных много, и хотелось бы, чтобы они быстрее вернулись в строй.
Источник: www.rusfootball.info
– По горячим следам кажется, что счет по игре, – заявил игрок. – Мы бились до конца, хотели выиграть.
– Можно ли сказать, что "Спартак" действительно команда с чемпионскими амбициями?
– Я могу сказать, что хорошая команда. А чемпионские амбиции? Не знаю, у нас много таких команд. Финальный этап сезона покажет.
– Успеваете восстанавливаться между большим количеством матчей?
– Ну, для этого тренируемся и работаем. Должны уже привыкнуть, ведь это не первые недели у нас такие.
– Какое настроение в раздевалке после игры?
– Хотелось, конечно, выиграть. Но неплохо, что не проиграли. Бились до конца. Тем более, что у нас травмированных много, и хотелось бы, чтобы они быстрее вернулись в строй.
Источник: www.rusfootball.info
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