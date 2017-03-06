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СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (53)
СМИ: "Спартак" хочет продлить контракт с Массимо Каррерой, увеличив его зарплату в два раза (53)
"Ростов": все билеты на матч с "Манчестер Юнайтед" проданы
"Ростов" сообщил о завершении продажи билетов на домашний матч 1/8 Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".
"Уважаемые болельщики, сообщаем вам о том, что все билеты на первый матч 1/8 Лиги Европы с "МЮ" проданы. В случае если по каким-либо причинам купленные билеты будут возвращаться в клуб, то они поступят в онлайн-продажу.
Продаж билетов в кассах производиться больше не будет", - сообщается на официальном сайте "Ростова".
"Уважаемые болельщики, сообщаем вам о том, что все билеты на первый матч 1/8 Лиги Европы с "МЮ" проданы. В случае если по каким-либо причинам купленные билеты будут возвращаться в клуб, то они поступят в онлайн-продажу.
Продаж билетов в кассах производиться больше не будет", - сообщается на официальном сайте "Ростова".
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