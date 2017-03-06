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"Ростов": все билеты на матч с "Манчестер Юнайтед" проданы

"Ростов" сообщил о завершении продажи билетов на домашний матч 1/8 Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

"Уважаемые болельщики, сообщаем вам о том, что все билеты на первый матч 1/8 Лиги Европы с "МЮ" проданы. В случае если по каким-либо причинам купленные билеты будут возвращаться в клуб, то они поступят в онлайн-продажу.

Продаж билетов в кассах производиться больше не будет", - сообщается на официальном сайте "Ростова".
Теги: Ростов
Сегодня, 14:58
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2
(2)
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 15:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Два дня покупали абонементщики.
да.
Но ведь из манчестера не приедет полторы тысячи?

А им квоту дали 10% КАК ПОЛОЖЕННо всё,от чего откажется Манчестер в продажу не поступит. Класс...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:19) #
  • -2
  •  (2)
online

smile сколько там билетов ? 15 000 ? =)) ясень пень за день наверное купили все ...
Регистрация: 9.09.2016
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