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НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
НЕзабитый пенальти, НЕнужное удаление и НЕнакрытый удар Канунникова - "Анжи" показал, как НЕ победить
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Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Марко Верратти: мечтаю выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ"
Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти заявил о том, что хочет остаться в команде и вместе с ней победить в Лиге чемпионов.
"Я хочу остаться в ПСЖ, потому что мне нравится быть частью такого масштабного проекта и я мечтаю о победе в Лиге чемпионов с этим клубом. Сейчас я чувствую себя прекрасно и могу играть даже трижды в неделю", — цитирует Верратти Football Italia.
"Я хочу остаться в ПСЖ, потому что мне нравится быть частью такого масштабного проекта и я мечтаю о победе в Лиге чемпионов с этим клубом. Сейчас я чувствую себя прекрасно и могу играть даже трижды в неделю", — цитирует Верратти Football Italia.
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