Марко Верратти: мечтаю выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти заявил о том, что хочет остаться в команде и вместе с ней победить в Лиге чемпионов.



"Я хочу остаться в ПСЖ, потому что мне нравится быть частью такого масштабного проекта и я мечтаю о победе в Лиге чемпионов с этим клубом. Сейчас я чувствую себя прекрасно и могу играть даже трижды в неделю", — цитирует Верратти Football Italia.



