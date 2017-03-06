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Марко Верратти: мечтаю выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти заявил о том, что хочет остаться в команде и вместе с ней победить в Лиге чемпионов.

"Я хочу остаться в ПСЖ, потому что мне нравится быть частью такого масштабного проекта и я мечтаю о победе в Лиге чемпионов с этим клубом. Сейчас я чувствую себя прекрасно и могу играть даже трижды в неделю", — цитирует Верратти Football Italia.

Теги: Верратти ПСЖ
Сегодня, 21:08
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