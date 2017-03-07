20 игроков "Манчестер Юнайтед" вылетели в Ростов-на-Дону

Главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью взял 20 футболистов на матч против "Ростова" в рамках 1/8 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба клуба.



Отметим, что в Россию полетел и армянский хавбек Генрих Мхитарян, восстановившийся после травмы.



Вратари: Давид Де Хеа, Серхио Ромеро, Киран О’Хара;



Защитники: Антонио Валенсия, Фил Джонс, Маркус Рохо, Крис Смоллинг, Дэйли Блинд, Маттео Дармиан, Эшли Янг;



Полузащитники: Майкл Кэррик, Андер Эррера, Маруан Феллаини, Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Генрих Мхитарян;



Нападающие: Маркус Рэшфорд, Златан Ибрагимович.