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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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20 игроков "Манчестер Юнайтед" вылетели в Ростов-на-Дону

Главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью взял 20 футболистов на матч против "Ростова" в рамках 1/8 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что в Россию полетел и армянский хавбек Генрих Мхитарян, восстановившийся после травмы.

Вратари: Давид Де Хеа, Серхио Ромеро, Киран О’Хара;

Защитники: Антонио Валенсия, Фил Джонс, Маркус Рохо, Крис Смоллинг, Дэйли Блинд, Маттео Дармиан, Эшли Янг;

Полузащитники: Майкл Кэррик, Андер Эррера, Маруан Феллаини, Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Генрих Мхитарян;

Нападающие: Маркус Рэшфорд, Златан Ибрагимович.
Теги: Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 19:03
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№5 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 19:33) #
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online

Цитата: Opioman
эх... Златана беречь не будут с его дисквой



Да он и сам будет рваться в бой, как ошалелый... А уж перед ответкой отдохнет к тому же - и физически и эмоционально...

Ну да ладно .. Удачи нам, а там как футбольный бог рассудит...
Регистрация: 21.09.2015
№4 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 19:26) #
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online

эх... Златана беречь не будут с его дисквой


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 19:08) #
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Болеет за:
«Ювентус»
состав боевой
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 19:06) #
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online

Будет бой!
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 19:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Оселюсь спросить - в шапках-ушанках?
Регистрация: 3.12.2016
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