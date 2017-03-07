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Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (9)
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20 игроков "Манчестер Юнайтед" вылетели в Ростов-на-Дону
Главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью взял 20 футболистов на матч против "Ростова" в рамках 1/8 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, что в Россию полетел и армянский хавбек Генрих Мхитарян, восстановившийся после травмы.
Вратари: Давид Де Хеа, Серхио Ромеро, Киран О’Хара;
Защитники: Антонио Валенсия, Фил Джонс, Маркус Рохо, Крис Смоллинг, Дэйли Блинд, Маттео Дармиан, Эшли Янг;
Полузащитники: Майкл Кэррик, Андер Эррера, Маруан Феллаини, Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Генрих Мхитарян;
Нападающие: Маркус Рэшфорд, Златан Ибрагимович.
Отметим, что в Россию полетел и армянский хавбек Генрих Мхитарян, восстановившийся после травмы.
Вратари: Давид Де Хеа, Серхио Ромеро, Киран О’Хара;
Защитники: Антонио Валенсия, Фил Джонс, Маркус Рохо, Крис Смоллинг, Дэйли Блинд, Маттео Дармиан, Эшли Янг;
Полузащитники: Майкл Кэррик, Андер Эррера, Маруан Феллаини, Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Генрих Мхитарян;
Нападающие: Маркус Рэшфорд, Златан Ибрагимович.
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