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Александр Бубнов: "Барселона" отрабатывала действия перед ответной игрой с "ПСЖ"

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы "Барселоны" в преддверии ответного матча с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Луис Суарес перед этим матчем сказал, что если "Барселоне" удастся забить два гола в первом тайме, "ПСЖ" начнет психологически трясти. Последние две игры каталонцы уверенно выиграли у "Спортинга" (6:1) и "Сельты" (5:0). В этих матчах они отрабатывали действия перед ответной игрой с "ПСЖ", но сравнивать уровень разгромленных соперников с парижанами нельзя. Поэтому шансы на проход у "Барсы" только 10 процентов, а не 50.

Не стоит забывать и о судейском факторе: ошибется арбитр два раза в пользу хозяев, и ситуация будет уже совсем иной. Хотя мне бы не хотелось, чтобы действия судьи повлияли на исход встречи. Сейчас все говорят о закате эпохи "Барселоны", но если каталонцам удастся пройти "ПСЖ", разговоры будут совсем другие. К тому же даже Зидан говорит, что никакого серьезного кризиса в игре "Барсы" он не видит", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Барселона
Сегодня, 10:48
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