Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

"Барселона" совершила невероятный "камбэк" в противостоянии с "ПСЖ"

"Барселона" на домашней арене "Камп Ноу" разгромила "ПСЖ" в матче 1/8 Лиги чемпионов и прошла в следующую стадию еврокубка.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Матч 1 - 0:4

"Барселона" - "ПСЖ" - 6:1

Голы: Суарес, 3, Курзава, 40 (автогол), Месси, 50 (пенальти), Неймар, 88, Неймар, 90+1 (пенальти), Роберто 90+5 - Кавани, 62.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Юмтити, Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Ракитич (Гомеш, 84), Иньеста (Туран, 65), Месси, Суарес, Неймар.

ПСЖ: Трапп, Менье (Крыховяк, 90+3), Маркиньос, Силва, Курзава, Рабьо, Верратти, Матюиди, Моура (Ди Мария, 55), Дракслер (Орье, 75), Кавани.

Предупреждения: Матюиди, 5, Дракслер, 14, Пике, 23, Бускетс, 36, Кавани, 42, Ракитич, 61, Неймар, 64, Суарес, 67, Маркиньос, 90, Верратти, 90+4.
Теги: Барселона ПСЖ
Сегодня, 00:45
Напечатать
106
(2)
Вернуться назад   1 2 3 4   Следующая страница
№106 Написал: Бармэнша Золотой Якорь (Сегодня, 02:32) #
  • 0
  •  (0)
online

Кабальеро555, как всегда, злоупотребляя своим служебным положением (куда смотрит администрация Русфутбола?), В очередной раз, в наглую
забанил Менакера...И не только его...
Этот Николай (Xedin86) ещё позволяет себе, после бана555, обращаться к забаненному…Иуда он.
Мальчику 31 годик...
Вот на эту тему был рассказ у Легии Портувны, который оперативно удалил Колян555, выписав сразу пять предупреждений, неугодной ему Легии...)))
Вообще, 555, всегда за одно нарушение, давал сразу пять предупреждений.
При чём он это легко успевал за одну минуту...Пять, значит сразу
бан...Администрация в лице Драгунова, делала вид, что не замечает...Это
Николая заводило ещё больше...Но, это уже другой рассказ...


--------------------
★★★★★★★★★
Регистрация: 3.04.2012
№105 Написал: Прастой как (Сегодня, 02:09) #
  • -1
  •  (1)

На счет судейства мааааааасква и питер засунте языки в ....опу
Регистрация: 6.03.2017
№104 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 01:53) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Antip7
Но пенальти было два - и оба липовые. Стыдоба.

Плюс стопроцентный в их ворота. Итого гандикап в три мячика. И вот сидят какие-нибудь люди в каком-нить Вердере и думают на счетах - а сколько же надо забить, чтоб после устоять в ответном матче - 5, 8,9 - сколько всего мячей???

Ну ПСЖ понятно - там хозяева арабы - они чужие в УЕФА , включая комитет судейства, который некогда долгое время возглавлял человек Барселоны. Но попадется им Реал, Бавария или Ювентус, которые имеют связи не меньше в комитетах - ну выхватят два раза по 0-5 - и xyли??? А все будут еще лет двадцать вспоминать этот чудовищный "камбэк", забыв совсем как он свершился.

Сгнило там все - как весь евросоюз с брюссельской бюрократией. Везде одно и то же - гниль
Регистрация: 3.03.2007
№103 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:45) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: капля никотина
Вот так куется "слава великой Барселоны", как начали в том матче с Челси (после которого арбитра пришлось прятать), так продолжается и до сих пор. Позорище. И просто стыд.

пенальти спорные. но, цуко, 4-0 после домашнего матча, потом 3-1, не ну тут не арбитр виноват. решал бы один гол, пусть два гола, другой вопрос, но тут, я не знаю кому предъявлять претензии псж, кроме самому себе

В общем то один гол и решил судьбу матча. Но пенальти было два - и оба липовые. Стыдоба. Если бы Барселона хоть с игры все забила. Но тут камбек просто им подарили.

Понятно, что для УЕФА это приемлемей, Барселона лучше продается
Регистрация: 29.08.2016
№102 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 01:44) #
  • 0
  •  (2)

Барсу вытащили за уши. Карлик - нулевой. Чувство после просмотра матча - е6аный стыд.
Регистрация: 28.05.2014
№101 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 01:41) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Кепончег УЕФА
не ну тут не арбитр виноват.

Он никогда не виноват, но он всегда присутствует. Всегда. И Именно у Барселоны хватает наглости в этом сезоне начать кампанию в Ла Лиге "караул! - засуживают".

При 3-1 спокойно Эмери довел матч до конца, при всех ошибках. Но как заметил очень справедливо комментатор - "судья обязан сохранить интригу до конца". Блеать! - так он ее и сохранил. Не ПСЖ, не Барселона, а именно судья.

Просто ненавижу эту вечно стенающую карликовую богадельню. Просто скоты. Но чем так дальше они ползут - тем звонче будет им пощечина. Надеюсь что таки они встретят Реал. Там никакие судьи не помогут.
Регистрация: 3.03.2007
№100 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:38) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Вот так куется "слава великой Барселоны", как начали в том матче с Челси (после которого арбитра пришлось прятать), так продолжается и до сих пор. Позорище. И просто стыд.

там был финал, а не ответный матч после 0-4...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№99 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 01:36) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Вот так куется "слава великой Барселоны", как начали в том матче с Челси (после которого арбитра пришлось прятать), так продолжается и до сих пор. Позорище. И просто стыд.

пенальти спорные. но, цуко, 4-0 после домашнего матча, потом 3-1, не ну тут не арбитр виноват. решал бы один гол, пусть два гола, другой вопрос, но тут, я не знаю кому предъявлять претензии псж, кроме самому себе


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№98 Написал: VirGON (Сегодня, 01:32) #
  • -1
  •  (1)

Такого я еще не видел,не фанат барсы,но это чудо прям какое то,я сидел и был уверен на 100% что барса вылетела а тут на тебе
Регистрация: 14.12.2016
№97 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 01:32) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: капля никотина
Специально подождал обзор (хотя завтра рано вставать) чтобы увидеть со всех ракурсов момент с выходом Ди Марии (который в матче стыдливо опустили) - та же история. Но у меня большой экран, и было просто очевидно, что Маскерано в момент удара сзади вьeбaл ему по бьющей ноге от души. С чем кстати был согласен и арбитр , назначив от ворот (был поумнее - назначил угловой - дескать отбил не ногу, а удар).

Ну если это не пенальти - тогда что??? Ах да - это подножка головой (ни разу в жизни не видел ничего подобного, и не увижу больше - 100 процентов), и симуляция Суареса.

Вот так куется "слава великой Барселоны", как начали в том матче с Челси (после которого арбитра пришлось прятать), так продолжается и до сих пор. Позорище. И просто стыд.

Первый раз на этом сайте поставил Капле плюс! smile
Регистрация: 30.05.2015
№96 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:30) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ЦитRUS
Если бы вашему Спортагу такой Пендаль поставили, то вы бы визг свой подняли на весь мир!

бесполезно, друг мой, обращаться к совести и логике спортачей, ибо ни того ни другого им не ведомо...свиньи-с confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№95 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 01:28) #
  • +3
  •  (7)

Специально подождал обзор (хотя завтра рано вставать) чтобы увидеть со всех ракурсов момент с выходом Ди Марии (который в матче стыдливо опустили) - та же история. Но у меня большой экран, и было просто очевидно, что Маскерано в момент удара сзади вьeбaл ему по бьющей ноге от души. С чем кстати был согласен и арбитр , назначив от ворот (был поумнее - назначил угловой - дескать отбил не ногу, а удар).

Ну если это не пенальти - тогда что??? Ах да - это подножка головой (ни разу в жизни не видел ничего подобного, и не увижу больше - 100 процентов), и симуляция Суареса.

Вот так куется "слава великой Барселоны", как начали в том матче с Челси (после которого арбитра пришлось прятать), так продолжается и до сих пор. Позорище. И просто стыд.
Регистрация: 3.03.2007
№94 Написал: vlees (Сегодня, 01:28) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: vlees
ваш питерский сброд

???
ты на спортаг посмотри свой! народные мля...самому не противно?

Великолепный клуб за который болеют в каждом уголке нашей страны,что и показал матч в Краснодаре на котором было 15 тысяч прекрасных болельщиков красно-белой команды,в очередной раз доказали что мы самый популярный и великий клуб страны:),надеюсь теперь воришка полудурок Миллер не посмеет сказать что его питерский сброд самый любимый клуб в стране,короче eбать бомжей kissing_closed_eyes
Регистрация: 12.01.2017
№93 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gerolsteiner 1001
Цитата: Пивовед
Цитата: Gerolsteiner 1001
Вспоминается матчи Спартака против Вердера ... кажется кубок УЕФА , год только не помню . В первом матче выиграл Спартак - 4:1 , а во втором верх взял Вердер со счётом 6:2 ... Но тут покруче камбэк получился ...


Там другой случай.
Наши игроки,все,как один, отметили, что немцы на второй тайм вышли, как роботы, со стеклянными глазами..
Под допингом..
Тогда к этому проще относились..

они не под допингом были , а под пивом с димедролом ... все ещё проще . А глаза у них и вправду были стеклянные ... И что мешало тогдашнему Спартаку не получить 6 банок в ворота , где стоял Дасаев ... Слово допинг слабое оправдание , тем более в командных видах спорта


Никогда не пробовал этого коктейля, а почитал вот- тупо штырящий эффект с последующим засыпанием.
И как можно в таком состоянии без устали носиться по полю, как это делали немцы ?

.А так,то да, конечно..
Я помню тот матч.. Был сильный туман на поле..
Куй знает, что тогда случилрсь со Спартаком- второй мяч Вердера с углового, например, Дасаев сам себе в ворота затолкал..

И это всё при том, что первый наш матч в Москве был тотально нашим.. У гансов был единственный момент в конце матча, когда мы уже вели 4-0 и они сделали гол..
А мы к тому времени ещё пять не реализовали..
Мда..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№92 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 01:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Imp
Цитата: ЦитRUS
Только что пересмотрел эпизод со вторым пендалем - липовый на сто процентов. Как можно не увидеть? Но вам, дебилам, это простительно!

Кто мешал Ди Марии забить
Кавани?
ПСЖ сам проиграл эту игру
И проиграл самому себе испугавшись 4 мячей забитых дома

Тут я абсолютно согласен - ПСЖ сам виноват.
Регистрация: 30.05.2015
№91 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:25) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
ваш питерский сброд

???
ты на спортаг посмотри свой! народные мля...самому не противно?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№90 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 01:25) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Сибирячок,
Если бы вашему Спортагу такой Пендаль поставили, то вы бы визг свой подняли на весь мир! smirk
И мне параллельно до реала и ПСЖ - симмулянтов просто не люблю!
Регистрация: 30.05.2015
№89 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 01:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ЦитRUS
Только что пересмотрел эпизод со вторым пендалем - липовый на сто процентов. Как можно не увидеть? Но вам, дебилам, это простительно!

Кто мешал Ди Марии забить
Кавани?
ПСЖ сам проиграл эту игру
И проиграл самому себе испугавшись 4 мячей забитых дома


--------------------
Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№88 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 01:23) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: ЦитRUS
Сибирячок,
alexpyat,
Только что пересмотрел эпизод со вторым пендалем - липовый на сто процентов. Как можно не увидеть? Но вам, дебилам, это простительно!

просто им нравятся симулянты
Регистрация: 26.08.2010
№87 Написал: vlees (Сегодня, 01:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: vlees
Амкар вынесет по самые лучески
это как?
дураку понятно, что вынести могут только по самые алени или карреры...по самые обезьяны короч

Так же и анжи с тереком,больше опасаюсь коней чем ваш питерский сброд
Регистрация: 12.01.2017
№86 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 01:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alexpyat
Если бы договорняки выглядели как этот матч, то я за договорняки))

Ага
наверное бабок надо
всё дело в бабках
У шейха ипотека и кредит за машину


--------------------
Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№85 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:19) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Амкар вынесет по самые лучески
это как?
дураку понятно, что вынести могут только по самые алени или карреры...по самые обезьяны короч


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№84 Написал: Сибирячок (Сегодня, 01:18) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ЦитRUS
Только что пересмотрел эпизод со вторым пендалем - липовый на сто процентов. Как можно не увидеть? Но вам, дебилам, это простительно!

Долбень, твое мнение - это пшик, ибо ты долбень. Уже признали, что пенальти имел основания быть. Удар локтем был, толчок в область таза был, так что иди и дрочи на ПСЖ и Реал.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№83 Написал: бугага (Сегодня, 01:16) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: utekay
жаль его по человечески...вроде неплохой мужик, угораздило же...

выепать зенит с Севильей,свербит до сих пор?
Регистрация: 9.03.2017
№82 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 01:16) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Сибирячок,
alexpyat,
Только что пересмотрел эпизод со вторым пендалем - липовый на сто процентов. Как можно не увидеть? Но вам, дебилам, это простительно!
Регистрация: 30.05.2015
№81 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:13) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
у Эмери подмоченная биография тренера.

жаль его по человечески...вроде неплохой мужик, угораздило же...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№80 Написал: vlees (Сегодня, 01:12) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: vlees
даже питерский полит проект так судьи не тащат

расслабились Судейки...поработаем над энтим вопросом, свиньям - сасат!

В субботу когда вас Амкар вынесет по самые лучески не пропадай,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№79 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 01:12) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: And70
Т.е. договорняк?

Ты же прекрасно понимаешь, что я не об этом.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№78 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 01:12) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: And70
Цитата: Blessing
Что мешало ди Марии забить, или Ковани, нервы??? Ну, наверное.

Т.е. договорняк? blush

Если бы договорняки выглядели как этот матч, то я за договорняки))
Регистрация: 23.03.2016
№77 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:11) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
даже питерский полит проект так судьи не тащат

расслабились Судейки...поработаем над энтим вопросом, свиньям - сасат!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
Вернуться назад   1 2 3 4   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.