"Барселона" совершила невероятный "камбэк" в противостоянии с "ПСЖ"

"Барселона" на домашней арене "Камп Ноу" разгромила "ПСЖ" в матче 1/8 Лиги чемпионов и прошла в следующую стадию еврокубка.



Лига чемпионов. 1/8 финала



Матч 1 - 0:4



"Барселона" - "ПСЖ" - 6:1



Голы: Суарес, 3, Курзава, 40 (автогол), Месси, 50 (пенальти), Неймар, 88, Неймар, 90+1 (пенальти), Роберто 90+5 - Кавани, 62.



"Барселона": тер Штеген, Пике, Юмтити, Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Ракитич (Гомеш, 84), Иньеста (Туран, 65), Месси, Суарес, Неймар.



ПСЖ: Трапп, Менье (Крыховяк, 90+3), Маркиньос, Силва, Курзава, Рабьо, Верратти, Матюиди, Моура (Ди Мария, 55), Дракслер (Орье, 75), Кавани.



Предупреждения: Матюиди, 5, Дракслер, 14, Пике, 23, Бускетс, 36, Кавани, 42, Ракитич, 61, Неймар, 64, Суарес, 67, Маркиньос, 90, Верратти, 90+4.