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Марко Верратти: после гола Кавани игроки "Барселоны" признавались, что этот поединок им не спасти
Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:6).
"Барселона" заслужила выход в следующий раунд. Каталонцы оказывали очень большое давление в первом тайме, и нам приходилось нелегко. После перерыва мы стали играть лучше, но пропустили третий гол.
Для нас это был тревожный звонок. Нельзя доводить дело до такой нервозной концовки. Гол Кавани вернул спокойствие. Тогда я успел поговорить с игроками "Барселоны", и они признавались, что этот поединок им не спасти.
Три пропущенных гола за пять минут - это не поддается объяснению. Это футбол. Никогда не забуду эту игру. Надеюсь, что все извлекут уроки. Нужно найти в себе силы не опускать голову. Все расстроены. Проиграли 1:6, и дело тут не в судействе. Виноваты мы сами", - приводит слова Верратти "Газета.ru" со ссылкой на L`Equipe.
"Барселона" заслужила выход в следующий раунд. Каталонцы оказывали очень большое давление в первом тайме, и нам приходилось нелегко. После перерыва мы стали играть лучше, но пропустили третий гол.
Для нас это был тревожный звонок. Нельзя доводить дело до такой нервозной концовки. Гол Кавани вернул спокойствие. Тогда я успел поговорить с игроками "Барселоны", и они признавались, что этот поединок им не спасти.
Три пропущенных гола за пять минут - это не поддается объяснению. Это футбол. Никогда не забуду эту игру. Надеюсь, что все извлекут уроки. Нужно найти в себе силы не опускать голову. Все расстроены. Проиграли 1:6, и дело тут не в судействе. Виноваты мы сами", - приводит слова Верратти "Газета.ru" со ссылкой на L`Equipe.
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