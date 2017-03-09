"Ростов" - "Манчестер Юнайтед": атмосфера перед матчем (видео)

Сегодня "Ростов" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на своем поле примет "Манчестер Юнайтед".



Предлагаем вам посмотреть на то, что происходит за пределами стадиона "Олимп-2" незадолго до стартового свистка.



