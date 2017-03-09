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"Ростов" - "Манчестер Юнайтед": атмосфера перед матчем (видео)

Сегодня "Ростов" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на своем поле примет "Манчестер Юнайтед".

Предлагаем вам посмотреть на то, что происходит за пределами стадиона "Олимп-2" незадолго до стартового свистка.

Теги: Ростов Манчестер Юнайтед Rвидео
Сегодня, 20:44
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