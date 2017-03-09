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Александр Гацкан из-за дисквалификации не сыграет на "Олд Траффорд

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан получил жёлтую карточку на 25-й минуте домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

На 25-й минуте хавбек выбил мяч из-под ног форварда соперника Златана Ибрагимовича, задев того, за что получил предупреждение за опасную игру. Таким образом, из-за перебора жёлтых карточек Гацкан пропустит ответную встречу, которая пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".
Теги: Гацкан Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:28
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