Александр Гацкан из-за дисквалификации не сыграет на "Олд Траффорд

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан получил жёлтую карточку на 25-й минуте домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".



На 25-й минуте хавбек выбил мяч из-под ног форварда соперника Златана Ибрагимовича, задев того, за что получил предупреждение за опасную игру. Таким образом, из-за перебора жёлтых карточек Гацкан пропустит ответную встречу, которая пройдет 16 марта в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".