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КДК РФС оштрафовал "Зенит" за голую задницу фаната (фото)
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты комитетом на очередном заседание по матчу 18-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Зенит".
"По игре ЦСКА – "Зенит", за использование пиротехники оба клуба оштрафованы на 100 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики "Зенит" оштрафован на 50 тыс. рублей, а ЦСКА на 60 тыс. рублей.
За неправомерные действия зрителей направленные на возбуждения вражды, а именно сожжение атрибутики "Зенита", ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей.
У "Зенита" сразу несколько эпизодов попали под одну статью дисциплинарного регламента: сожжение атрибутики ЦСКА, действия, которые создали угрозу собственной жизни и здоровью (болельщики сидели на ограждениях) и нарушение общественных норм и морали путём обнажения интимных частей тела (болельщик "Зенита" показывал оголённую пятую точку).
За все эти нарушения клуб оштрафован на 200 тыс. рублей", - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".
"По игре ЦСКА – "Зенит", за использование пиротехники оба клуба оштрафованы на 100 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики "Зенит" оштрафован на 50 тыс. рублей, а ЦСКА на 60 тыс. рублей.
За неправомерные действия зрителей направленные на возбуждения вражды, а именно сожжение атрибутики "Зенита", ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей.
У "Зенита" сразу несколько эпизодов попали под одну статью дисциплинарного регламента: сожжение атрибутики ЦСКА, действия, которые создали угрозу собственной жизни и здоровью (болельщики сидели на ограждениях) и нарушение общественных норм и морали путём обнажения интимных частей тела (болельщик "Зенита" показывал оголённую пятую точку).
За все эти нарушения клуб оштрафован на 200 тыс. рублей", - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".
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