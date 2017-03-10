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КДК РФС оштрафовал "Зенит" за голую задницу фаната (фото)

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты комитетом на очередном заседание по матчу 18-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Зенит".

"По игре ЦСКА – "Зенит", за использование пиротехники оба клуба оштрафованы на 100 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики "Зенит" оштрафован на 50 тыс. рублей, а ЦСКА на 60 тыс. рублей.

За неправомерные действия зрителей направленные на возбуждения вражды, а именно сожжение атрибутики "Зенита", ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей.

У "Зенита" сразу несколько эпизодов попали под одну статью дисциплинарного регламента: сожжение атрибутики ЦСКА, действия, которые создали угрозу собственной жизни и здоровью (болельщики сидели на ограждениях) и нарушение общественных норм и морали путём обнажения интимных частей тела (болельщик "Зенита" показывал оголённую пятую точку).

За все эти нарушения клуб оштрафован на 200 тыс. рублей", - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".

Теги: Зенит Григорьянц ЦСКА
Сегодня, 13:44
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№49 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:45) #
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online

мы говорим дупло, подразумеваем газ- братья неразлучные
Регистрация: 7.12.2016
№48 Написал: Diesel161 Ростов на Дону (Сегодня, 14:42) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: OgreGate
Макаки в клетках

С языка снял joy
Регистрация: 10.04.2011
№47 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
Наверное так и выглядит форточка в Гейропу laughing

Так выглядит питерское парадное.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№46 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:33) #
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online

очком торговал прям на матче.
Регистрация: 7.03.2016
№45 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
А может он просто фаер доставал а его сфоткали?Он и не старался прославиться...обычный рядовой фан топ клуба из Питера.
Регистрация: 3.11.2016
№44 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всё это было бы смешно....
Когда бы не было так грустно (с).


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№43 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
в театры не водит

Кстати, не зря Петр Театр Уродов открыл именно в Питере - к сырью поближе


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№42 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
это он кого зазывает то.. кокорина, моллу или самого дзюбу? laughing

не, и потом чего-то обижаются еще... тут доказательство "0" bowtie фу синебелоголубая мерзость..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№41 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 14:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Можно предположить, что в недалёком будущем КДК будет "штрафовать" (а по сути дела - просто вымогать деньги) у "Зенита" просто потому, что они есть. Придумают и формулировку: мол, за нарушение фейр-плей, поскольку, мол, у "Зенита" денег больше, чем в среднем по стране. А это нетолерантно.
Регистрация: 6.12.2014
№40 Написал: corone`r (Сегодня, 14:28) #
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Болеет за:
«Локомотив»
я думал,так только хохлонацисты делают и гейевропейцы,печально,что и в нашей стране существуют такие убожества.


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-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010
№39 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 14:28) #
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Болеет за:
«МЮ»
Дебил.

Надо его найти и на него повесить этот штраф.
Регистрация: 26.09.2015
№38 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:27) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Макаки в клетках


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№37 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:25) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
дичайший уебан

макака


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№36 Написал: Бриг (Сегодня, 14:21) #
  • -2
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Болеет за:
«Краснодар»
Ну, да виноват клуб, плохо ведет культурно-воспитательную работу...в театры не водит, на выставки...
Регистрация: 21.11.2016
№35 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Б.л.я...какой же позор свое очко выставлять на всю страну...
Регистрация: 3.11.2016
№34 Написал: ADonskoi (Сегодня, 14:18) #
  • 0
  •  (4)

Питер- культурная столица страны и такое. Надо было этому идиоту заряд соли всадить в то место, что он показал.
Регистрация: 17.07.2014
№33 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 14:17) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
о

Ой, Мих, как будто среди Вашего актива таких ***ов нет. Таких тупых дебилов развелось сейчас во всех регионах овердо***. И футбол тут ваще не причем. Одни чудаки сосиски на вечных огнях жарят, другие жопы на футболе показывают.
А все дело в образовании, воспитании и уровне жизни. Но это опять таки, совсем другая история, не относящаяся к футболу....


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№32 Написал: vlees (Сегодня, 14:14) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжи такие смешные,говорят что это типа наша какая та любимая тема,будь на этом фото болельщик Спартака говорили бы тоже самое сейчас,лицемерная бомжатня,вперед АМКАР! imp
Регистрация: 12.01.2017
№31 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
особенно после бритья

Да, помнится у них даже капитанил Жопобрей


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№30 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:14) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Kolpino2
Во-во. При одном только упоминании о голой заднице в заголовке. При этом еще и игроков зенита питорами обзывают. Думают, что, типа, маскируются таким образом. Да питорская суть "Сибиричка" из одного только ника явствует.

Да главпитор всего Колпино - это ты, двустволка. Тебя даже ***ть западло, подшконочник. Хотя битой пару раз провернуть не помешало бы. А потом тебе же затолкать в щербатый рот.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№29 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 14:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
stepanmlc,
Ну если и наш то дебил он дебилом
Регистрация: 3.02.2011
№28 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо им новую клубную эмблему нарисовать. Вот такую:
(_*_)
laughing Или даже
(_0_)
stuck_out_tongue_winking_eye


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№27 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 14:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
а чего вы хотели?

-у зенита игроки питоры есть? есть несомненно( хусти, риксен им на смену пришел кокорин, присоединился молло+ дзюба пасивный питор)

- у зенита руководитель питор? несомненно миллер полный питор

- у зенита свои судьи питоры? несомненно безбородов питор (неоднократно доказано)

- у зенита свой министр спорта питор? мудко главный питор рфс ...единогласно

а чего вы от болельщиков этой команды ждете? bowtie

в РПФЛ есть команда кандонов гинера а есть команда питарасов миллера laughing

Вот только за эти оскорбления тебя б не мешало отрихтовать и за это вас ненавидят тк всегда пытаетесь божий дар с яичницей,то что это мудель показало задницу,доказало его недалекий умишко
Регистрация: 3.02.2011
№26 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:11) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Наверное так и выглядит форточка в Гейропу laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№25 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:10) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Ssakoll2
Любимая тема свиней. Прям кишат на ветке. Возбудились неимоверно ))

Во-во. При одном только упоминании о голой заднице в заголовке. При этом еще и игроков зенита питорами обзывают. Думают, что, типа, маскируются таким образом. Да питорская суть "Сибиричка" из одного только ника явствует.
Регистрация: 12.11.2007
№24 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:10) #
  • 0
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Болеет за:
«Локомотив»
За секунду до файер-шоу.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№23 Написал: trachok (Сегодня, 14:10) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
жопошники мля


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конь в третьем поколении
Регистрация: 12.05.2013
№22 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 14:09) #
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online

БЛЯССИНГ проснись тут тебе подарочек от своих преподнесли. Принимай удовольствие
Регистрация: 6.02.2017
№21 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:09) #
  • 0
  •  (2)
online

должен кто-то встать и на их защиту, там ведь не разберешь, где задница, а где лицо, особенно после бритья
Регистрация: 7.12.2016
№20 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
И вместо баб у них - сплошные мерипопинсы smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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