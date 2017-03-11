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Александр Бубнов: полагаю, мяча четыре армейцы в ворота "Томи" отправят

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем матче 19-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Томь".

"В победе армейцев нет никаких сомнений, так что остается узнать, сколько мячей пропустят томичи. "Ростов" в прошлом туре забил им шесть безответных голов, но у него, на мой взгляд, куда более внушительная группа атаки.

С этой точки зрения армейцы уступают сегодня и "Локомотиву", и "Уфе", и "Спартаку", и "Зениту". Впрочем, их победе над "Томью" это обстоятельство никак не помешает.

Полагаю, мяча четыре они в ее ворота отправят. Петракову же необходимо, в первую очередь, настроить подопечных, чтобы у них не тряслись коленки", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов ЦСКА Томь
Сегодня, 11:27
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