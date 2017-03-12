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Мануэль Нойер: во втором тайме мы показали сильную игру и заслуженно победили
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал победу своей команды в матче против "Айнтрахта" (3:0) в 24-м туре чемпионата Германии.
"Футболисты "Айнтрахта" были очень агрессивны, поэтому в начале матча у нас были проблемы. Несколько раз мы ошибались из-за недостатка концентрации. Благодаря этому "Айнтрахт" создал несколько опасных моментов. Однако по ходу матча мы прибавили. Во втором тайме мы показали сильную игру и заслуженно победили", - цитирует Нойера официальный сайт клуба.
"Футболисты "Айнтрахта" были очень агрессивны, поэтому в начале матча у нас были проблемы. Несколько раз мы ошибались из-за недостатка концентрации. Благодаря этому "Айнтрахт" создал несколько опасных моментов. Однако по ходу матча мы прибавили. Во втором тайме мы показали сильную игру и заслуженно победили", - цитирует Нойера официальный сайт клуба.
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