Мануэль Нойер: во втором тайме мы показали сильную игру и заслуженно победили

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал победу своей команды в матче против "Айнтрахта" (3:0) в 24-м туре чемпионата Германии.



"Футболисты "Айнтрахта" были очень агрессивны, поэтому в начале матча у нас были проблемы. Несколько раз мы ошибались из-за недостатка концентрации. Благодаря этому "Айнтрахт" создал несколько опасных моментов. Однако по ходу матча мы прибавили. Во втором тайме мы показали сильную игру и заслуженно победили", - цитирует Нойера официальный сайт клуба.