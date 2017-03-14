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Андрей Гордеев: у "СКА-Хабаровска" планы самые большие, и мы постараемся воплотить их в жизнь

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев рассказал о целях на сезон в Футбольной национальной лиге.

– Для вас принципиально просто попасть в "стыки" или все же конкретно замахиваетесь на РФПЛ? Какой настрой у руководителей края?

– Настрой боевой – аппетит, как говорится, приходит во время еды. Сложно говорить за всех руководителей, но планы самые большие и мы постараемся воплотить их в жизнь. Команда на это нацелена, атмосфера внутри хорошая.

Как я всегда говорю? Будем биться! Еще предстоит долгий путь – думаю, не все решено. В распределении мест со второго и далее будет участвовать много команд – "Тосно", мы, "Факел", "Шинник", "Енисей", "Спартак-2".

Что до матча в Великом Новгороде, то я совсем не удивлен. Мы играли с "Тюменью" на Кубке ФНЛ – добротная команда, притертая, со своим тренерским почерком. Вот у тюменцев как раз ярко выраженная и при этом весьма эффективная контратакующая модель, - цитирует Гордеева "Sportbox".
Теги: Гордеев СКА-Хабаровск
Сегодня, 10:30
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