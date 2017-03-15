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Вратарь "Сельты": мне кажется, мои мечты постепенно сбываются

Вратарь "Сельты" Серхио Альварес поделился мыслями накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром", передает корреспондент Rusfootball.info.

- Вас как голкипера не волнует, что не во всех матчах вы принимаете участие?

- На самом деле, никто не должен расслабляться, когда происходит такая ротация состава. Каждый должен быть сконцентрированным, готовым сыграть в любой момент. Матч с "Краснодаром" очень важный и нужна помощь каждого из нас.

Когда я был маленький, я мечтал играть на таком высоком уровне. Мне кажется, мои мечты постепенно сбываются. Когда ты играешь против таких серьезных соперников, в таких серьезных соревнованиях, ты начинаешь чувствовать, что сбываются мечты. Это очень приятное ощущение. Хочется продолжить.
Теги: Сельта Краснодар
Сегодня, 20:34
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№3 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 20:59) #
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да ты и так еще маленький раз такие у тебя детские мечты и ощущения
Регистрация: 6.02.2017
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tuner
Быки мечтательных бодают.


"Мечтательный пастух" - Тимур Шаов. ))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: tuner (Сегодня, 20:44) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Сменит не раз вратарь Альварес мечтами лёгкие мечты, но завтра в створе мечтать будет некогда. Быки мечтательных бодают. Удачи соседям!
Регистрация: 29.08.2015
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