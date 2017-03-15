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Вратарь "Сельты": мне кажется, мои мечты постепенно сбываются
Вратарь "Сельты" Серхио Альварес поделился мыслями накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Вас как голкипера не волнует, что не во всех матчах вы принимаете участие?
- На самом деле, никто не должен расслабляться, когда происходит такая ротация состава. Каждый должен быть сконцентрированным, готовым сыграть в любой момент. Матч с "Краснодаром" очень важный и нужна помощь каждого из нас.
Когда я был маленький, я мечтал играть на таком высоком уровне. Мне кажется, мои мечты постепенно сбываются. Когда ты играешь против таких серьезных соперников, в таких серьезных соревнованиях, ты начинаешь чувствовать, что сбываются мечты. Это очень приятное ощущение. Хочется продолжить.
- Вас как голкипера не волнует, что не во всех матчах вы принимаете участие?
- На самом деле, никто не должен расслабляться, когда происходит такая ротация состава. Каждый должен быть сконцентрированным, готовым сыграть в любой момент. Матч с "Краснодаром" очень важный и нужна помощь каждого из нас.
Когда я был маленький, я мечтал играть на таком высоком уровне. Мне кажется, мои мечты постепенно сбываются. Когда ты играешь против таких серьезных соперников, в таких серьезных соревнованиях, ты начинаешь чувствовать, что сбываются мечты. Это очень приятное ощущение. Хочется продолжить.
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