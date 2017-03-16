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Владислав Рыжков: думаю, Аленичеву самому нравится смотреть на игру "Спартака"

Полузащитник тульского "Арсенала" Владислав Рыжков прокомментировал разговоры о том, что в успехах "Спартака" в нынешнем сезоне есть заслуга бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

"Вспомните первый матч РФПЛ в этом сезоне: "Спартак" отлично сыграл против нас, забил четыре гола. Потом случился вылет из Лиги Европы и отставка. Но неизвестно, как бы всё сложилось, если бы Аленичев остался.

О "багаже" - футболистам каждый тренер что-то после себя оставляет. Каррера, может, добавил команде эмоций, немного изменил атмосферу. "Спартак" сейчас играет здорово. Думаю, Аленичеву самому нравится смотреть на команду.

У нас были идеальные отношения, Дмитрий Анатольевич мог говорить не только о футболе. После выходных спрашивал: "Как дети, как семья? Всё ли в порядке со здоровьем?" Ни слова матом, очень интеллигентный человек.

Бывало, конечно, что закипал и пихал команде, но только по делу. Ни разу не слышал, чтобы Аленичев хвастался своим прошлым или себя в пример привёл, хоть мы и часто спрашивали его про жизнь и футбол в Португалии.

А на тренировках было видно, что это топ-футболист! До сих пор держу связь с Аленичевым, могу спросить при встрече, как дела", - цитирует Рыжкова Чемпионат.
Теги: Рыжков Спартак Аленичев
Сегодня, 01:03
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№2 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 01:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сомнительно,что нравится - для него и Карпина это "не то". Банальная зависть к успехам Карреры,когда у них ничего хорошего не получилось в Спартаке.
Регистрация: 12.02.2012
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 01:37) #
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А леничев, конечно, хороший парень, но отъепитесь, пожалуйста ,от Карреры и от спартака........
Регистрация: 7.12.2016
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