Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:10
Андрей Препелицэ: надеюсь, что мы сможем дать бой "МЮ" (1)
Андрей Препелицэ: надеюсь, что мы сможем дать бой "МЮ" (1)
Вчера 22:48
Марат Хуснуллин: Москва станет лидером по числу стадионов, имеющих аккредитацию УЕФА и ФИФА (4)
Марат Хуснуллин: Москва станет лидером по числу стадионов, имеющих аккредитацию УЕФА и ФИФА (4)
Вчера 22:00
"Монако" - "Манчестер Сити": Фалькао пропустит матч (1)
"Монако" - "Манчестер Сити": Фалькао пропустит матч (1)
Вчера 21:32
"Герта" продлила контракт с форвардом Калу
"Герта" продлила контракт с форвардом Калу
Вчера 21:21
Месси и Верратти случайно встретились в Париже (2)
Месси и Верратти случайно встретились в Париже (2)
Вчера 21:12
Лионель Месси призвал к прекращению войны в Сирии (1)
Лионель Месси призвал к прекращению войны в Сирии (1)
Вчера 20:56
Эдуардо Бериццо: надеюсь, не повторим судьбу "Севильи". С "Краснодаром" будем играть на победу (видео) (1)
Эдуардо Бериццо: надеюсь, не повторим судьбу "Севильи". С "Краснодаром" будем играть на победу (видео) (1)
Вчера 20:27
Эдуардо Бериццо: мы приехали в Краснодар ради положительного результата, хотим победить (2)
Эдуардо Бериццо: мы приехали в Краснодар ради положительного результата, хотим победить (2)
Вчера 19:47
Источник: Александр Горшков возглавил "Алмаз-Антей" (1)
Источник: Александр Горшков возглавил "Алмаз-Антей" (1)
Вчера 18:34
Расмус Эльм завершил карьеру в сборной Швеции (1)
Расмус Эльм завершил карьеру в сборной Швеции (1)
Вчера 17:34
Аитор Каранка может покинуть "Мидлсбро"
Аитор Каранка может покинуть "Мидлсбро"
Владислав Рыжков: думаю, Аленичеву самому нравится смотреть на игру "Спартака"
Полузащитник тульского "Арсенала" Владислав Рыжков прокомментировал разговоры о том, что в успехах "Спартака" в нынешнем сезоне есть заслуга бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева.
"Вспомните первый матч РФПЛ в этом сезоне: "Спартак" отлично сыграл против нас, забил четыре гола. Потом случился вылет из Лиги Европы и отставка. Но неизвестно, как бы всё сложилось, если бы Аленичев остался.
О "багаже" - футболистам каждый тренер что-то после себя оставляет. Каррера, может, добавил команде эмоций, немного изменил атмосферу. "Спартак" сейчас играет здорово. Думаю, Аленичеву самому нравится смотреть на команду.
У нас были идеальные отношения, Дмитрий Анатольевич мог говорить не только о футболе. После выходных спрашивал: "Как дети, как семья? Всё ли в порядке со здоровьем?" Ни слова матом, очень интеллигентный человек.
Бывало, конечно, что закипал и пихал команде, но только по делу. Ни разу не слышал, чтобы Аленичев хвастался своим прошлым или себя в пример привёл, хоть мы и часто спрашивали его про жизнь и футбол в Португалии.
А на тренировках было видно, что это топ-футболист! До сих пор держу связь с Аленичевым, могу спросить при встрече, как дела", - цитирует Рыжкова Чемпионат.
"Вспомните первый матч РФПЛ в этом сезоне: "Спартак" отлично сыграл против нас, забил четыре гола. Потом случился вылет из Лиги Европы и отставка. Но неизвестно, как бы всё сложилось, если бы Аленичев остался.
О "багаже" - футболистам каждый тренер что-то после себя оставляет. Каррера, может, добавил команде эмоций, немного изменил атмосферу. "Спартак" сейчас играет здорово. Думаю, Аленичеву самому нравится смотреть на команду.
У нас были идеальные отношения, Дмитрий Анатольевич мог говорить не только о футболе. После выходных спрашивал: "Как дети, как семья? Всё ли в порядке со здоровьем?" Ни слова матом, очень интеллигентный человек.
Бывало, конечно, что закипал и пихал команде, но только по делу. Ни разу не слышал, чтобы Аленичев хвастался своим прошлым или себя в пример привёл, хоть мы и часто спрашивали его про жизнь и футбол в Португалии.
А на тренировках было видно, что это топ-футболист! До сих пор держу связь с Аленичевым, могу спросить при встрече, как дела", - цитирует Рыжкова Чемпионат.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.