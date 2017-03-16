СМИ: Жозе Моуринью перед игрой с "Ростовом" поругался с тренером по физподготовке

У наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" случился конфликт с тренером команды по физподготовке Карлосом Лалином, информирует The Sun.



Инцидент произошел до начала предыгровой тренировки. Сообщается, что после того, как тренеры успокоились, Лалин покинул тренировочную базу "МЮ".