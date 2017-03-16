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12:57
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (14)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (14)
09:55
Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
09:43
"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
СМИ: Жозе Моуринью перед игрой с "Ростовом" поругался с тренером по физподготовке
У наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" случился конфликт с тренером команды по физподготовке Карлосом Лалином, информирует The Sun.
Инцидент произошел до начала предыгровой тренировки. Сообщается, что после того, как тренеры успокоились, Лалин покинул тренировочную базу "МЮ".
Инцидент произошел до начала предыгровой тренировки. Сообщается, что после того, как тренеры успокоились, Лалин покинул тренировочную базу "МЮ".
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