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СМИ: Жозе Моуринью перед игрой с "Ростовом" поругался с тренером по физподготовке

У наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" случился конфликт с тренером команды по физподготовке Карлосом Лалином, информирует The Sun.

Инцидент произошел до начала предыгровой тренировки. Сообщается, что после того, как тренеры успокоились, Лалин покинул тренировочную базу "МЮ".
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:00
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№2 Написал: АН-124 Каменск-Шахтинский (Сегодня, 16:07) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
если это еще одна хитрость Жозе,то она очень странная
Регистрация: 5.06.2016
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:04) #
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online

наехал, что мол мало напрягает игроков.
Регистрация: 7.03.2016
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