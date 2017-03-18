Валерий Петраков: немножко чуда в победе над "Амкаром" есть, конечно

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал матч с "Амкаром" (1:0) в рамках 20-го тура РФПЛ.



"Немножко чуда есть, конечно. "Амкар" владел во втором тайме полным преимуществом, было тяжело его сдерживать. Первый же тайм хороший был по содержанию игры, я доволен.



Были во втором тайме неплохие моменты, выходы, но мы, к сожалению, их портили, губили ненужными передачами, когда можно было сыграть намного острее и быстрее.



Физически мы слабоваты, особенно молодые ребята. Чудес на свете не бывает. Мы провели всего один сбор. Работаем, нам нужно прибавлять в физическом плане", - сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол".