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Валерий Петраков: немножко чуда в победе над "Амкаром" есть, конечно
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал матч с "Амкаром" (1:0) в рамках 20-го тура РФПЛ.
"Немножко чуда есть, конечно. "Амкар" владел во втором тайме полным преимуществом, было тяжело его сдерживать. Первый же тайм хороший был по содержанию игры, я доволен.
Были во втором тайме неплохие моменты, выходы, но мы, к сожалению, их портили, губили ненужными передачами, когда можно было сыграть намного острее и быстрее.
Физически мы слабоваты, особенно молодые ребята. Чудес на свете не бывает. Мы провели всего один сбор. Работаем, нам нужно прибавлять в физическом плане", - сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол".
"Немножко чуда есть, конечно. "Амкар" владел во втором тайме полным преимуществом, было тяжело его сдерживать. Первый же тайм хороший был по содержанию игры, я доволен.
Были во втором тайме неплохие моменты, выходы, но мы, к сожалению, их портили, губили ненужными передачами, когда можно было сыграть намного острее и быстрее.
Физически мы слабоваты, особенно молодые ребята. Чудес на свете не бывает. Мы провели всего один сбор. Работаем, нам нужно прибавлять в физическом плане", - сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол".
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