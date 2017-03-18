Вратарь Никита Медведев признан лучшим игроком "Ростова" в матче с "МЮ"

На официальном сайте "Ростова" завершилось голосование в номинации "Лучший игрок команды в ответном матче с "МЮ".Победителем стал вратарь "Ростова" Никита Медведев.