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Вратарь Никита Медведев признан лучшим игроком "Ростова" в матче с "МЮ"

На официальном сайте "Ростова" завершилось голосование в номинации "Лучший игрок команды в ответном матче с "МЮ".

Победителем стал вратарь "Ростова" Никита Медведев.

Теги: Медведев Ростов
Сегодня, 15:25
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