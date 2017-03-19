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Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей

Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалейБывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 20-го тура Премьер-Лиги с "Арсеналом" (2:0).

- Об игре:

Сразу хочется сказать, что пенальти на Артёме Дзюбе был, всё по делу, справедливо. Даже без 11-метрового тулякам не было оснований надеяться на победу, потому что сегодня они смотрели гораздо хуже соперников. К слову, "Зенит" сыграл не лучшим образом, потому что по-прежнему находится в поисках своей игры. Постоянная ротация свидетельствует о том, что Мирча Луческу всё ещё ищет основной состав, это бесследно пройти не может, поэтому в таких условиях важно набирать очки, что сегодня и произошло.

- О втором голе "Зенита":

Очень спорный момент, был ли у Данни офсайд. Даже если и был, то речь идёт о миллиметрах. Если судья ошибся - это не было сделано преднамеренно, и этот эпизод на конечный результат не повлиял, как я думаю.

- О серьёзном обновлении стартового состава "Зенита":

Победный результат - следствие командной работы, а не заслуга двоих или троих. Результат закономерный, потому что "Зенит" и "Арсенал" находятся в разных весовых категориях, и в любом составе питерцы обязаны обыгрывать Тулу. Ротация же продолжает являться большой проблемой Луческу, который до конца не может понять, на кого ему рассчитывать.

- О вратарской позиции:

Абсолютно для меня непонятно, будет ли дальше играть Лунёв, вернётся ли Лодыгин и вообще, продолжат ли играть те, кто вышли на поле сегодня. С точки зрения результата и индивидуальных действий претензий по сегодняшней игре мало к кому можно предъявить, но надо исходить от соперника. Думаю, Луческу так и будет поступать, и он вряд ли будет ориентироваться на сегодняшнюю встречу.

- О турнирной таблице:

Я не думаю, что "Спартак" потеряет первую строчку до конца сезона, поскольку "Зенит" и ЦСКА допустили уж слишком много заметных ошибок. Если этим шансом "Спартак" не воспользуется - чемпионства им придётся ждать ещё очень долго. Думаю, "красно-белые" вряд ли упустят своё, хотя они теряют и наверняка продолжат терять очки. Но "Зениту" нужно исходить из себя, выигрывать все матчи, а также ждать осечки "Спартака". Хотя бы второе место питерцам крайне важно занять, потому что разница между Лигой чемпионов и Лигой Европы колоссальна со всех точек зрения.

- О лучшем футболисте матча:

Отмечу Данни, поскольку он забил гол, справляется со своей сложной судьбой, когда человек регулярно получает серьёзные травмы, но по-прежнему мотивирован и не потерял навыков. Честно говоря, всегда внимательно слежу за его игрой, переживаю за него и желаю всего наилучшего. Будем поддерживать его даже тогда, когда не будет получаться.
Теги: Лепехин Зенит Спартак
Вчера, 23:51
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3
(0)
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees^^
Он че Ванга,он че уже знает как будут играть все в след году и других сезонах?ржу с таких прогнозистов

Так он высказывает лишь свое мнение и не более: кто не понял - ржут, кто понял - читают. Всё. smirk
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: vlees^^ (Вчера, 23:55) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он че Ванга,он че уже знает как будут играть все в след году и других сезонах?ржу с таких прогнозистов
Регистрация: 15.03.2017
№1 Написал: Rediby (Вчера, 23:54) #
  • -1
  •  (3)
online

Лепёхин))) Бамжар в подворотнях еще опросите.


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Регистрация: 6.02.2013
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