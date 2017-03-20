Алекс Фергюсон возглавит "МЮ" на благотворительном матче

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон вновь встанет во главе английского клуба на время благотворительного матча в честь 11-летия полузащитника Майкла Кэррика в команде. Об этом сообщается на официальном сайте "Манчестер Юнайтед".



Матч "МЮ-2008" - "Все звезды Майкла Каррика" состоится 4 июня на "Олд Траффорд". За МЮ под руководством Фергюсона выступят Рио Фердинанд, Пол Скоулз, Райан Гиггз. Тренером команды "Всех звезд" будет Гарри Реднапп, на поле выйдут Фрэнк Лэмпард, Стивен Джерард, Майкл Оуэн. Имена других участников матча будут объявлены позднее.