Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Акинфеев тренируется в общей группе сборной России (фото)

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев тренируется в общей группе, передает корреспондент Rusfootball.info. Вчера главный тренер Станислав Черчесов сообщил, что у голкипера было повреждение пальца.

Напомним, национальная команда на базе "Краснодара" проводит подготовку к товарищеским матчам против сборных Кот-д`Ивуара и Бельгии. Игры состоятся 24 и 28 марта.

Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 11:36
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:23) #
  • -1
  •  (7)
online

Опять палец....
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: D-link (Сегодня, 12:02) #
  • -1
  •  (5)

Похоже, предыдущее свое прозвище. Тренирует. Ну если корейцев в матче не попадется - может и зашьет
Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:58) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
это хорошо или плохо?
Регистрация: 17.05.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.