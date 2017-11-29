Игорь Акинфеев тренируется в общей группе сборной России (фото)

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев тренируется в общей группе, передает корреспондент. Вчера главный тренер Станислав Черчесов сообщил, что у голкипера было повреждение пальца.Напомним, национальная команда на базе "Краснодара" проводит подготовку к товарищеским матчам против сборных Кот-д`Ивуара и Бельгии. Игры состоятся 24 и 28 марта.