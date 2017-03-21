Томас Мюллер: уверен, что "Бавария" будет чемпионом в этом году

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер выразил уверенность в том, что мюнхенцы станут чемпионом Германии в этом сезоне.



"Не припомню, чтобы команду с таким преимуществом кто-то мог догнать. Я уверен, что это уже никому не удастся в этом сезоне. Однако мы по-прежнему хотим побеждать и продолжаем работать", - цитирует Мюллера пресс-служба немецкого футбольного союза.