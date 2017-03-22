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Леонид Слуцкий: Конте – великолепный тактик, для него схема важнее игроков

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказал свое мнение о работе итальянского наставника "Челси" Антонио Конте.

"Конте – великолепный тренер-тактик, для которого схема важнее игроков, расположение важнее креатива, а дисциплина важнее индивидуальности.

Но при этом он умеет эти ярчайшие индивидуальности вписать в общекомандные действия и правильно распределить инициативу, исходящую от Давида Луиза, который управляет обороной.

Это говорит об очень высоком уровне интеллекта и правильно подходе ко многим вещам", – цитирует Слуцкого "СЭ".
Теги: Слуцкий Конте Челси
Сегодня, 03:53
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№1 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 04:01) #
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так он там типа на учебе ,что ли?
Регистрация: 20.03.2016
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