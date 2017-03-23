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Александр Шикунов: если у "Ростова" будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет

Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов, покинувший свой пост в начале 2016 года, но остающийся близким к делам клуба, подтвердил, что дончане намерены продолжить сотрудничество с Курбаном Бердыевым, а также выразил надежду на то, что соглашение со специалистом будет продлено.

"Ростов" при Бердыеве добился очень серьезных успехов, несмотря на многие проблемы, в частности финансового характера. Конечно, клуб приложит все усилия для того, чтобы сотрудничество с туркменским специалистом не прекращалось. Однако здесь мало одного только желания - необходимо решить финансовые проблемы.

Если у "Ростова" будут деньги и финансовая стабильность, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет. Руководство клуба активно ищет спонсоров, прорабатывает различные варианты.

Надеюсь, "Ростов" решит все свои финансовые проблемы и продолжит радовать болельщиков качественной игрой. И диалог с Бердыевым по поводу нового контракта пройдет в позитивном ключе", - цитируют Шикунова "Известия".
Теги: Шикунов Ростов Бердыев
Сегодня, 08:53
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№3 Написал: Diesel161 Ростов на Дону (Сегодня, 10:35) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Одиссей
то Бердыеву прямая дорога в сборную.

Если Бердыев и пойдёт в сборную, то только на условиях совмещения с тренерством в клубе и этот клуб будет базовым для сборной. Конечно не обязательно, что это будет Ростов, но это факт.
Регистрация: 10.04.2011
№2 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:25) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Одиссей
После того как, в ближайшее время, с позором, будет изгнан из сборной самовлюбленный нарцисс Черчесов,то Бердыеву прямая дорога в сборную. А с "Ростовом" и Кириченко справится-у Семака же неплохо получается в "Уфе" самостоятельно работать.

ПИЛИ РЫЛЬЦО В СВОЙ ОГОРОД, САМИ РАЗБЕРЕМСЯ !!!
Регистрация: 12.03.2012
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 10:07) #
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Болеет за:
«Краснодар»
После того как, в ближайшее время, с позором, будет изгнан из сборной самовлюбленный нарцисс Черчесов,то Бердыеву прямая дорога в сборную. А с "Ростовом" и Кириченко справится-у Семака же неплохо получается в "Уфе" самостоятельно работать.
Регистрация: 20.02.2013
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